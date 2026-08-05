YENİ Parti Antalya İl Başkanlığı görevine Nail Kamacı’nın atanmasının ardından Alanya İlçe Başkanlığı görevine Bülent Kandemir getirildi. Kandemir başkanlığında oluşturulan 16 asil ve 16 yedek üyeden oluşan kurucu yönetim, Genel Merkez tarafından onaylandı. Islak imzalı yetki belgelerinin de teslim edilmesiyle Alanya teşkilatının kuruluş süreci resmen tamamlandı.

‘ALANYA İÇİN DURMADAN ÇALIŞACAĞIZ’

Kurucu ilçe başkanı olarak göreve başlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bülent Kandemir, Alanya teşkilatını büyük bir heyecan ve sorumluluk duygusuyla oluşturduklarını belirtti.

Kandemir, “Yeni Parti’mizin Alanya teşkilatını büyük bir heyecan ve sorumluluk duygusuyla oluşturduk. Genel Merkezimizin onayıyla resmen görevimize başladık. Bu önemli görevin şahsıma ve yönetim kurulumuza tevdi edilmesinden dolayı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e ve Antalya İl Başkanımız Sayın Nail Kamacı’ya teşekkür ediyorum. Alanya’mız için durmadan, yorulmadan çalışacağız” dedi.

ÜYE İRADESİ ÖN PLANDA OLACAK

Teşkilatlanma modelinde üyelerin doğrudan karar mekanizmalarında yer alacağını ifade eden Kandemir, bu yapının demokratik katılımı güçlendireceğini söyledi. Kandemir, üyelerin ilçe başkanı, il başkanı ve genel başkan seçimlerinde doğrudan söz sahibi olacağını belirterek, “Üyelerin doğrudan söz sahibi olduğu, karar mekanizmalarına katıldığı bu modelin siyasette yeni bir dönemin kapısını aralayacağına inanıyoruz. Gücünü delegelerden değil, doğrudan üyelerinden alan bir teşkilat yapısını Alanya’da en güçlü şekilde hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

‘HER MAHALLEDE VATANDAŞIMIZLA BULUŞACAĞIZ’

Eylül ayında yapılması planlanan ilçe kongresiyle birlikte teşkilatlanma çalışmalarının daha da güçleneceğini belirten Kandemir, Alanya’nın tüm mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geleceklerini söyledi.

Kandemir, “Kurucu yönetimimizle birlikte Alanya’nın her mahallesinde, her sokağında vatandaşlarımızla buluşacağız. Yeni Parti’yi Alanya’da güçlü bir şekilde büyütecek, halkımızın beklentilerine çözüm üreten bir siyaset anlayışını hâkim kılacağız. Alanya’dan başlayacak güçlü teşkilatlanma hamlesinin Antalya ve Türkiye genelindeki çalışmalarımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yeni Parti’miz Alanya’mıza ve ülkemize hayırlı olsun” diye konuştu.

YENİ PARTİ ALANYA İLÇE YÖNETİM KURULU LİSTESİ (ASİL)

Kurucu İlçe Başkanı: Bülent Kandemir

- Mehmet Can Karagöz

- Ali Utku Gülen

- Beysat Ersoy

- Hanife Taşar

- Ayşe Çakır

- Münevver Gülten

- Ayşe Gülperi Toprak

- Metin Deke

- Sebahattin Çetin

- Mustafa Uğuz

- Birkan Ceylan

- Su Gizem Yaman

- Şakir Kızılkaya

- Abdulhamit Kanak

- Anıl Topak

- Sami Uzun

Kaynak: Haber Merkezi