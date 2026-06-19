Akdeniz sahillerinde nesli tehlike altında olan deniz kaplumbağalarının yuvalama sezonu hız kesmeden devam ediyor. Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan 'caretta caretta' ve 'chelonia mydas' türlerinin Kemer ilçesindeki yuva sayısı, son tespitlerle birlikte 38'e ulaştı.

Türkiye genelindeki 22 önemli yuvalama alanından biri olan Çıralı Plajı'nda halihazırda 36 yuva bulunuyordu. Buna ek olarak, Tekirova ve Göynük mahallelerindeki turistik tesislerin sahillerinde işletmecilerin dikkati sayesinde iki yeni yuva daha tespit edildi. Durumun ilgili birimlere bildirilmesi üzerine ekipler sahada hızla harekete geçti.

KORUMA VE KAFESLEME ÇALIŞMALARI

Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) 6'ncı Bölge Müdürlüğü ile Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi ekipleri, yeni tespit edilen alanlarda ortak bir inceleme başlattı. Kooperatif Başkanı Habib Altınkaya ve beraberindeki gönüllüler, yumurtaların bulunduğu alanları özel kafeslerle koruma altına alarak bilgilendirici notlar astı. Altınkaya'nın aktardığına göre, otel yetkilileriyle koordineli çalışılarak yuvaların güvenliği kuluçka dönemi boyunca yakından takip edilecek.

YUVALAR NEDEN KAFESLENİYOR?

Deniz kaplumbağası yuvalarının tel kafeslerle koruma altına alınması, yavruların sağlıklı bir şekilde denize ulaşabilmesi için kritik önem taşıyor. Bu standart koruma prosedürü sayesinde yumurtalar hem yırtıcı hayvanların olası saldırılarından hem de plajı kullanan tatilcilerin farkında olmadan alana zarar vermesinden korunmuş oluyor.

Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı Başkan Yardımcısı Burak Orkut, sahillerinde yuva tespit edilmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, sürecin hassasiyetle izleneceğini bildirdi. Akdeniz havzasındaki bu planlı koruma faaliyetleri, nesli tükenmekte olan türlerin devamlılığı ve bölgenin ekolojik dengesinin sürdürülebilirliği açısından büyük değer taşıyor.