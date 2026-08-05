​Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde ASAT tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmalarının ardından Atatürk Caddesi'nde oluşan çukurlar, mahalle halkının tepkisine neden oluyordu. Gelen şikayetler üzerine Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, bölge esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek mini bir referandum gerçekleştirdi. Vatandaşların sezon sonu beklenmeden çalışmaların acilen başlatılması yönündeki talebine duyarsız kalmayan Başkan Özçelik, talimatı vererek asfalt çalışmalarını Kestel Mahallesi sınırından başlattı.

​MUHTAR SÖNMEZ'DEN TEŞEKKÜR VE ÇAĞRI

​Çalışmaları sahada yakından takip eden Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Sönmez, caddenin kısa sürede mahallenin en konforlu arterlerinden biri haline geleceğini belirtti. Sönmez, süreçle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Mahallemizin uzun süredir ulaşım sorunu yaşadığı bu caddemiz çok kısa zamanda en konforlu caddelerimizden biri olacak. Bu önemli sorunumuza duyarlılığından dolayı Sayın Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik başta olmak üzere tüm emeği geçenlere mahallemiz adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Elbette ki her nimetin bir külfeti vardır. Çalışmaların devam ettiği bölgelerde yer yer yol trafiğe kapatılıyor. Mahalle halkımızdan bu süreçte ekiplerimize yardımcı olmak ve çalışmaların aksamaması adına alternatif güzergâhları kullanmalarını bekliyoruz."