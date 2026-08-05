TOPLANTIDA konuşan ALTİD Başkanı Cem Özcan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gündeme gelen ve uluslararası çevrim içi rezervasyon platformlarının yeniden Türkiye’de faaliyet göstermesinin önünü açacak düzenlemenin sektör açısından önemli bir adım olduğunu söyledi. Dijital rezervasyon kanallarının günümüzde seyahat planlamasında belirleyici hale geldiğini ifade eden Özcan, "Booking.com gibi dünyanın en güçlü rezervasyon platformlarından birinin yeniden Türkiye’de faaliyet göstermesi, ülkemizin uluslararası görünürlüğünü ve erişilebilirliğini artıracaktır. Bu düzenleme yalnızca dijital rezervasyon kanallarını değil, Türkiye’nin uluslararası turizmdeki rekabet gücünü de olumlu yönde etkileyecektir. Turizm sektörünün sürdürülebilir büyümesi için küresel platformlarla güçlü iş birlikleri büyük önem taşıyor" dedi.

Yeni düzenlemeyle dijital platformların Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na (TGA) turizm payı aktaracak olmasının da sektör adına önemli bir gelişme olduğunu belirten Özcan, şirketlerin cirolarının on binde 5'i oranında katkı sağlayacağını ve Türkiye'de hukuki temsilcilik açmalarının zorunlu hale geleceğini hatırlattı.

DİJİTALLEŞME SEYAHAT ALIŞKANLIKLARINI DÖNÜŞTÜRÜYOR

Turizm sektöründe dijitalleşmenin ve yapay zekâ teknolojilerinin seyahat alışkanlıklarını hızla değiştirdiğini belirten Özcan, günümüzde standart paket turların yerini kişiselleştirilmiş ve deneyim odaklı seyahat planlarının aldığını ifade etti.

Özcan, "Gezginler artık yalnızca fiyat odaklı hareket etmiyor. Konaklama kalitesi, dijital erişilebilirlik, kullanıcı deneyimi ve destinasyonun sunduğu özgün kültürel değerler seyahat tercihlerini belirleyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Çevrim içi rezervasyon sistemleri, sanal tur uygulamaları ve yapay zekâ destekli planlama araçları sayesinde seyahat organizasyonu çok daha esnek, hızlı ve kişiselleştirilebilir hale geliyor." dedi.

‘DÖVİZ DÖNÜŞÜM DESTEĞİNİN UZATILMASI SEKTÖRE KATKI SAĞLAYACAK’

Toplantıda Resmî Gazete'de yayımlanan kararla döviz dönüşüm desteği uygulamasının 31 Ocak 2027 tarihine kadar uzatılması da değerlendirildi.

Kararın turizm işletmelerinin finansal sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağını belirten Cem Özcan, "Yüzde 3 oranındaki döviz dönüşüm desteğinin devam etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu uygulama, işletmelerimizin finansman yükünü hafifletirken nakit yönetimine de önemli katkı sağlayacaktır. Sektörümüz açısından yerinde ve olumlu bir düzenleme olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantı, Alanya turizmine yönelik yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.



Kaynak: ALTİD BÜLTEN