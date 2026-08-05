ALANYASPOR, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum’da sürdürdüğü 2’nci etap kamp çalışmalarını tamamladı. Turuncu-yeşilli ekip, kamp programı boyunca gerçekleştirdiği antrenmanlarla yeni sezona hazırlandı.

Teknik heyet yönetiminde yapılan çalışmalarda oyuncuların fiziksel dayanıklılığının artırılmasının yanı sıra takım uyumu ve taktik organizasyonlar üzerinde duruldu. Yoğun tempoda geçen antrenmanlarda futbolcuların performansları teknik ekip tarafından yakından takip edildi.

Hazırlık maçında gol sesi çıkmadı

Alanyaspor, Erzurum kampı kapsamında Erzurumspor FK ile bir hazırlık karşılaşmasına çıktı. İki takımın da gol bulamadığı mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi. Karşılaşma, teknik heyete oyuncuların son durumunu görme ve sezon öncesi oyun planlarını değerlendirme fırsatı sundu.

Hazırlık maçında futbolcuların maç temposu kazanması hedeflenirken, takımın savunma ve hücum organizasyonları da test edildi. Teknik heyet, kamp döneminde elde edilen veriler doğrultusunda yeni sezon planlamasını şekillendirecek.

Çalışmalar tesislerde sürecek

Erzurum’daki 2’nci etap kamp programının sona ermesinin ardından turuncu-yeşilli ekibin çalışmalarına kendi tesislerinde devam etmesi bekleniyor. Alanyaspor, yeni sezon başlayana kadar gerçekleştireceği antrenmanlarla fiziksel ve taktiksel hazırlıklarını tamamlamayı hedefliyor.

Turuncu-yeşilliler, kalan hazırlık döneminde takım uyumunu güçlendirerek lige hazır bir şekilde girmek için çalışmalarını sürdürecek. (Mehmet TUNÇ)