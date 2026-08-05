YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Corendon Alanyaspor, Erzurumspor FK ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Erzurum’da oynanan mücadelede her iki takım da gol yollarında sonuç alamayınca karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Yeni sezon öncesinde fiziksel ve taktiksel çalışmalarına devam eden turuncu-yeşilli ekip, bu karşılaşmayla hazırlık sürecindeki durumunu test etti. Teknik heyet, müsabaka boyunca oyuncuların performansını yakından takip ederek takımın eksik ve güçlü yönlerini değerlendirme imkânı buldu.

TEKNİK HEYETE ÖNEMLİ VERİLER

Hazırlık karşılaşmaları, oyuncuların maç temposuna ulaşması ve sezon öncesinde farklı oyun planlarının denenmesi açısından önem taşıyor. Erzurumspor FK karşılaşması da Corendon Alanyaspor Teknik Heyeti’ne takımın genel durumu hakkında önemli veriler sundu.

Her iki ekibin de kontrollü bir oyun sergilediği mücadelede savunmalar gole izin vermedi. Karşılıklı ataklara rağmen skor tabelası değişmezken, takımlar sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Corendon Alanyaspor, yeni sezon öncesinde fiziksel kapasitesini artırmak, takım uyumunu güçlendirmek ve oyun sistemini geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürecek. Teknik heyetin hazırlık sürecinde oyuncuların performanslarını değerlendirerek kadro ve taktik planlamasına yön vermesi bekleniyor.

Turuncu-yeşilli ekip, Erzurumspor FK karşısında alınan 0-0’lık sonucun ardından yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. (Mehmet TUNÇ)