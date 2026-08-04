Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarına yönelik ücretsiz tercih danışmanlığı başlattı. Çaybaşı ve Muratpaşa Atatürk Kültür ve Bilgi Eğitim Merkezleri (ATABEM) bünyesinde sağlanan rehberlik hizmeti, 10 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

Uzman rehber öğretmenler eşliğinde yürütülen çalışmalarda, öğrencilerin yetenekleri ve kariyer hedefleri doğrultusunda en uygun üniversite ve bölümler belirleniyor. Hafta içi mesai saatleri olan 08.30 ile 17.30 arasında verilen bu hizmetten yararlanmak isteyen adaylar, randevu ve detaylı bilgi için Çaybaşı ATABEM'e 0242 243 39 23, Muratpaşa ATABEM'e ise 0242 326 57 83 numaralı hatlardan ulaşabiliyor.

UZMANLARDAN SİSTEMATİK HATA UYARISI

ATABEM

Muratpaşa Birim Sorumlusu Ali Nihat Develier'in aktardığına göre, sadece sınava iyi hazırlanmak üniversiteye yerleşmek için yeterli olmuyor. Tercih döneminde yapılan sistemsel hataların veya plansız adımların öğrencilerin bir yıllık emeğini boşa çıkarabildiğini vurgulayan Develier, bilimsel verilere dayalı bir tercih listesinin önemine dikkat çekiyor.

YKS TERCİHLERİNDE REHBERLİK NEDEN ÖNEMLİ?

Üniversite yerleştirmelerinde adayların yüzdelik dilimlerine uygun aralıklardan tercih yapmaması, sıralama hatalarına ve kontenjanların boş kalmasına yol açabiliyor. Uzman desteği almak, hem bu tür teknik hataların önüne geçilmesini hem de adayın kişisel yetkinliklerine uygun, gelecekte istihdam sorunu yaşamayacağı doğru akademik programlara yönelmesini sağlıyor.

Belediyenin sunduğu ücretsiz hizmetten faydalanan öğrenciler de süreçten oldukça memnun. Özel kurumlara yüksek ücretler ödemek yerine ATABEM'i tercih ettiğini belirten Berfin Yaşar, öğretmenlerin ilgi alanlarına göre kendilerini doğru yönlendirdiğini ifade etti. Hedefinin tarih bölümünde okumak olduğunu söyleyen bir diğer aday Fatma Nur İnce ise ilk sıraya Eskişehir'i, ikinci sıraya Akdeniz Üniversitesi'ni yazdığını belirterek, tercih sürecindeki kesintisiz destekleri için yetkililere teşekkür etti.