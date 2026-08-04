Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), Alanya Belediyesi, ALTAV ve Boardee Sports Organizasyon ortaklığıyla hayata geçirilen FIVB

Plaj Voleybolu Antrenörlük Kursu, Alanya'nın ev sahipliğinde start alıyor. Beş gün sürecek olan uluslararası eğitim programı, antrenör adaylarını teorik ve pratik sınavlardan geçirerek mesleki gelişimlerine katkı sunmayı hedefliyor.

EĞİTİMLER DR.

ATTA YÖNETİMİNDE YAPILACAK

Organizasyon yetkililerinin aktardığına göre, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından görevlendirilen Dr. Ahmed Amr Atta'nın vereceği eğitimler hem sahada hem de teorik olarak gerçekleştirilecek. Katılımcılar, plaj voleybolunun tarihsel gelişiminden modern antrenman tekniklerine kadar geniş bir müfredattan sorumlu tutulacak. Güncel hücum ve savunma sistemlerinin yanı sıra video analiz yöntemleri de programın temel parçalarından birini oluşturuyor.

KURS KİMLERİ KAPSIYOR VE NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye'nin önde gelen spor turizmi merkezlerinden biri olan Alanya'da düzenlenen bu organizasyon, kentin uluslararası spor vizyonuna olumlu yönde katkı sağlıyor. Programa Türkiye'nin yanı sıra Çekya, Bulgaristan, İspanya ve Belarus'tan kadın ve erkek antrenörler katılım gösteriyor. Farklı ülkelerden gelen spor insanlarının bilgi paylaşımı yapması, uluslararası düzeyde mesleki iş birliğinin güçlenmesine zemin hazırlıyor.

Beş günlük yoğun mesainin ardından adaylar, FIVB standartlarında hazırlanan teorik ve pratik sınavlara tabi tutulacak. Başarılı olan katılımcıların, çocuklardan ileri düzey oyunculara kadar farklı seviyelerdeki sporcuların gelişim süreçlerine doğrudan yön vermesi bekleniyor.