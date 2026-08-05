Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen 2026

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) birinci yerleştirme sonuçları "sonuc.meb.gov.tr" üzerinden erişime açıldı. Bakanlığın yayımladığı verilere göre, 13-27

Temmuz tarihlerinde tercih yapan 1 milyon 29 bin 595 öğrencinin yüzde 93,56'sı istediği bir kuruma yerleşmeye hak kazandı.

Sınavla öğrenci alan liseler için belirlenen 198 bin 905 kontenjanın 190 bin 473'ü doldu ve bu kategorideki yerleşme oranı yüzde 95,76 olarak kayıtlara geçti. Merkezi yerleştirmeye katılan adayların yüzde 89,84'ü ilk beş tercihinden birine girerken, yerel yerleştirmede bu oran ilk üç tercih için yüzde 94,53 seviyesinde gerçekleşti. Yüzde 5'lik başarı dilimindeki öğrencilerin yüzde 89,06'sı kendi ilindeki okullara (toplam 760 okul) kayıt hakkı kazanırken, yüzde 10'luk dilimdekiler 81 ildeki 1193 okula yerleşti. Tüm öğrencilerin kendi ilinde kalma oranı ise yüzde 92,93 oldu.

NAKİL SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

İlk aşamada yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil süreci iki ayrı dönemde yürütülecek. MEB açıklamasına göre, birinci nakil tercihleri 5-7 Ağustos tarihleri arasında alınarak sonuçlar 10 Ağustos'ta duyurulacak. İkinci nakil başvuruları ise 10-12

Ağustos'ta yapılıp 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Bu süreçte adaylar merkezi, yerel ve pansiyonlu okullar için en fazla üçer tercih yapabilecek.

TERCİHİNE YERLEŞEMEYENLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

İlk yerleştirmede hiçbir okula giremeyen öğrencilerin nakil başvurularında stratejik davranması ve kurallara uyması gerekiyor. Yönetmeliğe göre, bu durumdaki adaylar yerel yerleştirme nakil tercihlerinde yazdıkları ilk iki okulu mutlaka kendi kayıt alanından seçmek zorunda. Aksi takdirde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilen sistemde başvuru hatası ile karşılaşılabiliyor. Boş kalan kontenjanlar için son aşama olan il ve ilçe komisyonu yerleştirmeleri ise 17-26

Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak.

Yatılılık başvurularını 31 Ağustos ile 3 Eylül arasında toplayacak olan okul müdürlükleri, bu sonuçları 4 Eylül'de açıklayacak. Öğrenciler ve veliler, yerleştirme durumlarını T.C. kimlik numarası ve okul numarası bilgileriyle e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden de sorgulayabiliyor.