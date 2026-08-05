Alanya tarımının gelişmesi ve üreticilerin karşılaştığı sorunların çözümü adına saha çalışmalarına aralıksız devam eden Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, tarımsal sulamada yaşanması muhtemel sorunların önüne geçmek amacıyla kolları sıvadı. ​Başkan Göktepe, Doğu İlçeleri Sulama Birliği Başkanı İbrahim Şimşek ve Oda Başkan Yardımcısı Halil Başaran ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Recep Çimen’i makamında ziyaret etti.

​‘ÜRETİCİLERİMİZİN MAĞDURİYET YAŞAMAMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

​Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe şu ifadeleri kullandı: "Kestel ve Mahmutlar mahallelerimizde açık kanaldan sulama yapan kıymetli üreticilerimizin 2027 yılı sulama sezonunda mağduriyet yaşamamaları amacıyla Doğu İlçeleri Sulama Birliği Başkanımız ve Oda Başkan Yardımcımızla birlikte Tarımsal Hizmetler Müdürü Recep Çimen’i ziyaret ettik. Üreticilerimiz adına tarımsal sulama borusu talebimizi ileterek proje hakkında istişarelerde bulunduk. Nazik ev sahipliği için Sayın Recep Çimen’e teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

​Ziyaret kapsamında, açık sulama kanallarından kaynaklanan su kayıplarının önlenmesi ve üreticilerin daha verimli, modern bir sulama imkanına kavuşması için borulu sisteme geçiş projeleri masaya yatırıldı. Alanya Ziraat Odası'nın bölge çiftçisinin haklarını korumaya yönelik saha ve kurum temelli çalışmalarına kararlılıkla devam edeceği bildirildi.