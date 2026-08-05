Alanya genelinde 12 bin dekar örtü altı ve 10 bin dekar açık alanda gerçekleştirilen üretimle Türkiye'nin muz ihtiyacının yaklaşık 150 bin tonunun karşılandığını belirten Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, sektörün ciddi bir maliyet baskısı altında olduğunu söyledi. İşçilik, mazot, elektrik, enerji, bitki koruma ve besleme ürünlerindeki artışların üretimi zorlaştırdığına dikkat çeken Göktepe, bir dönümlük arazinin işletme maliyetinin 150 bin TL'yi aştığını, 1 kilogram muzun maliyetinin ise 38 TL'ye ulaştığını ifade etti.

TARIM BAKANLIĞI'NDAN TABAN FİYAT MÜJDESİ

Geçtiğimiz haftalarda bölgedeki muz üreticileriyle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı'na çıkarma yaptıklarını belirten Göktepe, Tarım Bakan Yardımcısı Ebubekir Hazım Köylü ile yapılan görüşmelerde önemli bir gelişme kaydedildiğini açıkladı. 4-5 yıldır fiyat verilemeyen dönemlerin yaşandığına işaret eden Göktepe, üreticilerin maliyetin altında ezilmemesini ve tüketicilerin de korunmasını sağlayacak bir taban fiyat uygulaması için bakanlığın çalışma başlattığı müjdesini paylaştı.

İTHALATIN DURDURULMASI VE YERLİ ÜRÜN ZORUNLULUĞU TALEBİ

Üreticilerin haklarını savunmak adına üç temel talepte bulunduklarını belirten Göktepe, zincir marketlerde en az yüzde 50 oranında yerli ürün bulundurma zorunluluğu getirilmesini istedi. Ayrıca, Türkiye'nin kendi kendine yeterli olduğu ve muz üretiminin yoğun olduğu dönemlerde ithalatın tamamen kaldırılması gerektiğini vurgulayan Göktepe, fiyat belirleme süreçlerinde ziraat odaları ile paydaşlara etkin bir yetki verilmesini talep etti.

DESTEKLEME MODELİNDE DEĞİŞİKLİK ÇAĞRISI

Muz sektöründe yatırım kredilerinde şu an sübvansiyonlu kredi bulunmadığını hatırlatan Göktepe, desteklemelerin doğrudan gelir desteği adı altında değil, üreticinin yıllık kestiği tonaja göre alan bazlı olarak verilmesi gerektiğini ifade etti. Göktepe, eylül ayının ortalarından sonra başlayacak ve ekim ayı itibarıyla yoğunlaşacak olan yeni muz kesim sezonunun tüm üreticilere bereketli ve kazançlı geçmesini diledi.

Kaynak: Haber Merkezi