2026 Air Badminton Türkiye Şampiyonası, Alanya Belediyesi’nin ev sahipliğinde 23 Projects Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’nde devam ediyor. Türkiye’nin farklı şehirlerinden organizasyona katılan sporcular, Türkiye şampiyonluğuna ulaşabilmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi ve Alanya İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün destekleriyle düzenlenen şampiyonaya 167 sporcu katıldı. Organizasyonda 28 erkek ve 19 kadın takımı olmak üzere toplam 47 takım yer aldı.

47 takım şampiyonluk için yarışıyor

Müsabakalar boyunca sporcular, takımlarını Türkiye şampiyonluğuna taşımak için sahada mücadele etti. Açık havada oynanan badminton branşı olan Air Badminton’ın önemli organizasyonlarından biri niteliğindeki şampiyona, Alanya’da spor dolu anlara sahne oldu.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcuları bir araya getiren organizasyon, aynı zamanda farklı şehirlerden takımların deneyim kazanmasına ve rekabet ortamında performanslarını sergilemesine imkân sağladı. Kadınlar ve erkekler kategorilerindeki müsabakalar, şampiyonanın final etabına kadar heyecan içinde devam etti.

Final karşılaşmaları bugün

Şampiyonanın yarı final ve final müsabakaları bugün 23 Projects Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Finale yükselmek isteyen takımlar, gün boyunca oynanacak karşılaşmalarda tüm hünerlerini sergileyecek.

Yarı final mücadelelerinin ardından kadınlar ve erkekler kategorilerinde şampiyonluğa ulaşacak takımlar belli olacak. Dereceye giren sporcu ve takımlar, bugün saat 20.00’de düzenlenecek ödül töreninde ödüllerine kavuşacak.

2026 Air Badminton Türkiye Şampiyonası, ödül töreninin ardından sona erecek. Organizasyon, Alanya’nın ulusal spor etkinliklerine ev sahipliği yapma kapasitesini bir kez daha ortaya koyacak. (Mehmet TUNÇ)