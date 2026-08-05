​TÜİK verilerine dayandırılan yaşam kalitesi değerlendirmelerinde; sosyal olanaklar, çevre, ekonomik dinamizm ve sağlık altyapısı gibi kriterler baz alındı. Listenin ilk sıralarında yer alan Antalya, Akdeniz'in sunduğu doğal güzellikleri modern şehir yaşamıyla buluştururken, göç alma hızını her geçen yıl artırıyor. Bu başarının arkasında ise kentin parlayan yıldızı olan ve adeta tek başına bir il gibi büyüme kaydeden Alanya ilçesi büyük pay sahibi.

​SON 20 YILDA ANTALYA VE ALANYA NÜFUS ARTIŞI

​Türkiye'nin nüfus dinamiklerinde en çok dikkat çeken bölge olan Antalya ve göz bebeği Alanya, son 20 yıllık periyotta Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir nüfus patlaması yaşadı.

​2007 yılında resmi Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 1 milyon 789 bin 295 olan Antalya'nın toplam nüfusu, aradan geçen süre zarfında artarak 2 milyon 777 bin 677 kişiye ulaştı.

​Bu rakamlar, Antalya'nın nüfusunu bu periyotta yaklaşık yüzde 55,2 oranında artırdığını ve Türkiye'nin en hızlı göç alan metropollerinden biri haline geldiğini gösteriyor.

​ALANYA'NIN DEVLEŞEN NÜFUSU

​Antalya'nın en büyük ve ekonomik açıdan en güçlü ilçesi konumundaki Alanya da son yıllarda katlanarak büyüdü. Geçmiş yıllarda daha küçük bir turizm kasabası görünümünde olan Alanya, günümüzde 371 bin 547 nüfusa ulaştı. Tek başına pek çok ili geride bırakan bu dev nüfus büyüklüğü; ilçenin uluslararası göç almasını, tarım, ticaret ve turizmdeki devasa potansiyelini gözler önüne seriyor. TÜİK verilerine göre yaşam kalitesinde dördüncü sıraya yerleşen Antalya ve bu başarının en büyük lokomotifi olan Alanya; sunduğu yüksek yaşam standardı, iş imkanları ve dinamik nüfus yapısıyla önümüzdeki yıllarda da Türkiye'nin en çok tercih edilen cazibe merkezi olmaya devam edeceğini kanıtlıyor.