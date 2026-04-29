Alanya’da Yeşilöz Mahallesi’nden başlayan atlı gelin alma töreni, Dimçayı’na kadar uzanan görüntülerle Yörük kültürünü yeniden gündeme taşıdı.

Alanya’da atla gelin alma geleneği, Yeşilöz Mahallesi’nde düzenlenen törenle yeniden canlandı. Damat ve sağdıçların at üzerinde gelin evine gitmesi, mahallede renkli görüntüler oluşturdu.

Geleneksel süslemeler yapılan atlar, gelin alma konvoyunun en dikkat çeken bölümü oldu. Araç konvoyu yerine nal seslerinin duyulduğu törende, Türk bayrakları da kullanıldı.

YEŞİLÖZ’DEN DİMÇAYI’NA GELENEKSEL YOLCULUK

Yeşilöz Mahallesi’nde başlayan tören, Dimçayı bölgesine kadar devam etti. Gelinin at üzerinde taşındığı yürüyüş, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Alanya’da özellikle kırsal mahallelerde yaşatılan bu tür gelenekler, düğün kültürünün sadece eğlence değil, aynı zamanda yerel hafızanın bir parçası olduğunu da gösteriyor.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Atlı gelin alma törenine ait görüntüler, sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Paylaşımlarda Yeşilöz’den Dimçayı’na uzanan güzergâh ve geleneksel konvoy öne çıktı.

Alanya’da at sırtında gelin alma töreni, modern düğün alışkanlıklarının yanında Yörük kültürüne ait izlerin hâlâ yaşatıldığını bir kez daha ortaya koydu.