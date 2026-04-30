29 Nisan 2026 Şans Topu çekilişinde kazanan numaralar belli oldu. 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.

KAZANAN NUMARALAR BELLİ OLDU

29 Nisan 2026 Şans Topu sonuçları açıklandı. Milli Piyango Online üzerinden yayımlanan çekiliş sonucuna göre haftanın kazandıran numaraları 1 - 6 - 21 - 25 - 34 + 4 oldu.

Çekilişin ardından biletlerini kontrol etmek isteyenler, “29 Nisan Şans Topu sonuç sorgulama” ekranı üzerinden kolonlarını karşılaştırmaya başladı.

BÜYÜK İKRAMİYE DEVRETTİ

Bu haftaki çekilişte 5+1 bilen talihli çıkmadı. Bu nedenle 2 milyon 795 bin 358 TL tutarındaki büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.

5 bilen 4 kişi ise kişi başı yaklaşık 42 bin 935 TL ikramiye kazandı. Daha alt kategorilerde de çok sayıda bilet sahibi ikramiye almaya hak kazandı.

ŞANS TOPU SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Şans Topu bilet sorgulama işlemi, Milli Piyango Online sonuç ekranı üzerinden yapılabiliyor. Kullanıcılar bilet numarası ya da oynadıkları kolonla sonuçları kontrol edebiliyor.