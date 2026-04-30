Antalya’da 1 Mayıs 2026 Cuma günü planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Alanya’da kesintiden Çamlıca Mahallesi Hacı Paşa bölgesi etkilenecek.

ALANYA’DA KESİNTİ SAATLERİ BELLİ OLDU

Antalya’da planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında 1 Mayıs Cuma günü bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak. Alanya’da kesinti programına alınan bölge ise Çamlıca Mahallesi Hacı Paşa olarak açıklandı.

Paylaşılan bilgilere göre bölgede elektrikler 09.00 ile 16.00 saatleri arasında kesilecek. Çalışmanın yatırım çalışması nedeniyle yapılacağı belirtildi.

VATANDAŞLARA HAZIRLIK UYARISI

Kesintinin gündüz saatlerine denk gelmesi nedeniyle bölgede yaşayanların telefon, modem, buzdolabı, medikal cihaz ve iş yeri ekipmanları için önceden hazırlık yapması öneriliyor. Özellikle Alanya 1 Mayıs elektrik kesintisi araması yapan vatandaşlar için saat bilgisinin kontrol edilmesi önem taşıyor.

ANTALYA’DA BAŞKA İLÇELER DE LİSTEDE

AEDAŞ’ın planlı kesinti listesine göre 1 Mayıs’ta Antalya’nın farklı ilçelerinde de bakım ve yatırım kaynaklı kesintiler yapılacak. Programda Elmalı, Gazipaşa, Kaş ve Serik gibi ilçelerde farklı saat aralıkları yer alıyor.