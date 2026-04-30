Türkiye’de milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücrete ara zam konusu yeniden gündemde. Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte, özellikle artan enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle çalışan kesimde beklenti giderek güçleniyor.

ARA ZAM BEKLENTİSİ GÜÇLENİYOR

Son dönemde temel tüketim ürünleri başta olmak üzere birçok alanda yaşanan fiyat artışları, çalışanların alım gücünü doğrudan etkiledi. Bu durum, “asgari ücrete ara zam yapılacak mı” sorusunu kamuoyunun en çok konuştuğu başlıklar arasına taşıdı.

Özellikle kira, gıda ve ulaşım gibi temel giderlerdeki yükseliş, sabit gelirli çalışanların bütçesini zorlamaya devam ediyor. Bu nedenle çalışan kesim, yıl ortasında ek bir düzenleme yapılmasını talep ediyor.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Beklentilerin artmasına rağmen, hükümet kanadından asgari ücrete ara zam yapılacağına dair şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi. Ekonomi yönetimi, mevcut süreçte temkinli bir yaklaşım sergiliyor.

Ekonomi çevrelerinde yapılan değerlendirmelerde ise kısa vadede ara zam ihtimalinin düşük olduğu yönünde görüşler öne çıkıyor. Kararın, yıl ortasında açıklanacak enflasyon verileri ve genel ekonomik tabloya göre şekillenebileceği ifade ediliyor.

SON ARA ZAM 2023’TE YAPILMIŞTI

Türkiye’de asgari ücrete son ara zam, 1 Temmuz 2023 tarihinde yapılmıştı. Bu tarihten sonra ücret artışları yıllık periyotlara bağlanmış ve ara zam uygulaması yeniden gündeme gelmemişti.

Ancak mevcut ekonomik koşullar, özellikle yüksek enflasyon ortamı, bu uygulamanın yeniden değerlendirilmesi yönünde beklenti oluşturuyor.

ALANYA’DA GEÇİM GÜNDEMİ ÖNE ÇIKIYOR

Turizm sezonunun başladığı Alanya’da da asgari ücret tartışmaları gündemdeki yerini koruyor. Hizmet sektöründe yoğun çalışan nüfus, artan yaşam maliyetleri karşısında gelirlerin yetersiz kaldığını dile getiriyor.

Yerel esnaf ve çalışanlar, özellikle sezonluk işlerde çalışanların gelir dengesinin korunması için olası bir düzenlemenin önemli olacağını ifade ediyor.

Önümüzdeki süreçte ekonomi yönetiminden gelecek açıklamalar, hem Alanya hem de Türkiye genelinde milyonlarca çalışan tarafından yakından takip edilecek.