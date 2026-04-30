Antalya’da Muhittin Böcek’le bağlantılı olduğu iddia edilen görüntüler tartışma yarattı. Aile “bize ait değil” dedi, Adalet Bakanlığı soruşturma başlattı.

SOSYAL MEDYADAKİ GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI

Antalya’da yürütülen süreçte, Muhittin Böcek hakkında sosyal medyada yayılan görüntüler yeni bir tartışma başlattı. Görüntülerin, Böcek’in ailesini hedef aldığı iddiası kısa sürede farklı platformlara yayıldı.

AİLEDEN NET AÇIKLAMA GELDİ

Böcek’in ailesi, yayılan içeriklere ilişkin yaptığı açıklamada, “Görüntüler bize ait değil” ifadesini kullandı. Açıklamaya rağmen paylaşımların devam etmesi, sosyal medyada tepkilerin büyümesine yol açtı.

BAKANLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaşanan gelişmelerin ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek’in talimatıyla, görüntülerin dolaşıma sokulmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Bakanlık kaynakları, sürecin çok yönlü yürütüldüğünü bildirdi.

Soruşturmada özellikle görüntüleri ilk paylaşan hesaplar, yayılma süreci ve içeriklerin kaynağı inceleniyor. Ayrıca paylaşımların hangi amaçla servis edildiği de araştırılıyor.

HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Yetkililer, kişilik haklarını ihlal eden ve hedef gösterme içeren paylaşımların Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil edebileceğini vurguluyor. Bu kapsamda sorumlular hakkında adli işlem yapılabileceği ifade ediliyor.

Kamuoyunda “itibar suikastı” iddialarını da beraberinde getiren olayda, sosyal medya paylaşımlarının hukuki sonuç doğurabileceği bir kez daha gündeme geldi.