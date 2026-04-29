Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek Projesi" kapsamında Alanya'daki üreticiler için başvuru takviminin sonuna gelindi. Kırsal kalkınmayı hedefleyen proje, bölgedeki gençlerin tarım ve hayvancılık sektörüne kazandırılmasını amaçlıyor.

GENÇLERE ÜRETİM ÇAĞRISI

Projeye katılım sağlamak isteyenler için zaman daralırken, AK Parti Alanya Gençlik Kolları Başkanı Semih Ersoy sürece ilişkin bir değerlendirme yaptı. Ersoy'un açıklamasına göre, gençlerin devlet teşviklerinden yararlanarak üretime dahil olması yerel ekonomi için büyük önem taşıyor. Sosyal medya üzerinden de bilgilendirme çalışmalarını yürüttüklerini aktaran Ersoy, başvuru fırsatının kaçırılmaması gerektiğinin altını çizdi.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILIYOR?

Destekten faydalanmak isteyen ve henüz işlemlerini tamamlamayan adayların, vakit kaybetmeden İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor. Alanya'nın yayla ve yüksek kesimlerindeki hayvancılık potansiyelini desteklemesi beklenen bu proje, genç nüfusun kırsalda üretime devam etmesi adına önemli bir ekonomik dayanak oluşturuyor. Ersoy, gençlerin her alanda yanlarında olmaya ve devlet imkanlarından faydalanmaları için destek vermeye devam edeceklerini bildirdi.