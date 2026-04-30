TV8’de yayınlanan Survivor’da Barış ile Lina arasındaki tartışmada kullanılan küfürlü ifade kesilmeden yayınlandı, sosyal medya tepki gösterdi.

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında yaşanan yayın hatası, izleyicilerin gündemine oturdu. Finale doğru ilerleyen yarışmada gerilim yükselirken, son bölümde yaşanan bir tartışma ekranlara yansıyan görüntülerle dikkat çekti.

GERİLİM EKRANA YANSIDI

Yarışmada Lina’nın, Barış’ın oyunu kaybetmesinin ardından söylediği sözler tartışmayı tetikledi. Bunun üzerine sinirlenen Barış, küfür içeren bir ifadeyle karşılık verdi. Yaşanan diyalog sırasında kullanılan sözler, programın kurgusunda kesilmeden yayına girdi.

KURGU HATASI TEPKİ ÇEKTİ

Survivor’da küfürlü sözlerin sansürlenmeden yayınlanması, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler, özellikle prime time kuşağında yayınlanan bir programda bu tür ifadelerin yer almasını eleştirdi.

Programın yayın politikası ve içerik kontrol süreci tartışılırken, bazı kullanıcılar denetim eksikliğine dikkat çekti.

FİNALE DOĞRU TANSİYON ARTIYOR

Survivor 2026’da finale sayılı günler kala yarışmacılar arasındaki rekabetin giderek sertleştiği görülüyor. Son bölümde yaşanan bu olay da, yarışmada gerilimin artık daha açık şekilde ekrana yansıdığını gösterdi.

Yapım ekibinden konuya ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.