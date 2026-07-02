Türk pop ve arabesk müziğinin tanınan isimlerinden Yıldız Tilbe, son konserinde hem performansıyla hem de tercih ettiği aksesuarlarla öne çıktı. Magazin basınına yansıyan haberlere göre, boynunda ve kolunda taşıdığı gösterişli altın takılarla sahneye çıkan şarkıcı, izleyicilerin dikkatini bu yöne çekmesi üzerine esprili bir açıklama yaptı.

Seyircilerin takılarına odaklandığını fark eden Tilbe, sahneden "Tek yıldız benim. En değerli benim. O takılara takılmayın" diyerek izleyenleri güldürdü. Kendine has üslubuyla bilinen sanatçı, bu tavrıyla konserin atmosferini daha da hareketlendirdi.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE AVM'DE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Konser performansının yanı sıra günlük yaşantısıyla da takip edilen şarkıcı, kısa süre önce bir alışveriş merkezinde objektiflere yansımıştı. Enerjik tavırları ve farklı giyim tarzıyla sosyal medyada konuşulan Tilbe, sahne dışındaki stiliyle de dikkat çekmeye devam ediyor.

ŞÖHRET ÖNCESİ ZORLU ÇALIŞMA HAYATI

Müzik dünyasının en çok dinlenen kadın sesleri arasında yer alan Yıldız Tilbe'nin bugünkü konumuna gelmeden önceki yaşamı farklı meslek gruplarını barındırıyor. Şarkıcılık kariyeri başlamadan önce genç yaşlarında kendi ayakları üzerinde durmak ve ailesine destek olmak amacıyla tezgahtarlık, pazarlamacılık ve çocuk bakıcılığı gibi çeşitli işlerde çalışan sanatçı, bu süreçte önemli hayat tecrübeleri edindi. Sahne tozu yutmadan önceki bu çalışma hayatının, onun sanatçı kimliğinin ve dinleyicileriyle kurduğu samimi bağın temelini oluşturduğu değerlendiriliyor.