RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Kocaelispor’u sahasında 2-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Başakşehir, 14. dakikada öne geçti. Christopher Operi, yakaladığı fırsatı gole çevirerek takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı.

İKİNCİ GOL VAR’DAN DÖNDÜ

İstanbul ekibi 27. dakikada Emin Bayram ile bir kez daha Kocaelispor ağlarını havalandırdı. Hakem, VAR incelemesinin ardından gol öncesinde faul yapıldığına karar verdi ve golü iptal etti.

İlk yarıda başka gol çıkmadı. Başakşehir soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti.

SHOMURODOV SKORU BELİRLEDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında Kocaelispor beraberlik golünü bulamazken Başakşehir 72. dakikada farkı açtı. Eldor Shomurodov’un golüyle skor 2-0’a geldi.

Kalan dakikalarda sonuç değişmedi. Başakşehir, Kocaelispor karşısında aldığı 2-0’lık galibiyetle Süper Lig’de yeni sezona 3 puanla başladı. Kocaelispor ise ilk haftayı puansız kapattı.

Başakşehir, ligin gelecek haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Kocaelispor ise sahasında Amed Sportif’i ağırlayacak.