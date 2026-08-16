Antalya genelinde elektrik dağıtım şebekesinde yürütülecek bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle 17 Ağustos Pazartesi günü farklı ilçelerde planlı kesintiler uygulanacak. Kesinti programında Alanya, Akseki, Aksu, Döşemealtı, Elmalı, Finike ve Kepez bulunuyor.

ALANYA'DA KESİNTİLER İKİ AYRI SAAT ARALIĞINDA

Alanya'da gün boyunca birden fazla noktada çalışma yapılacak. Büyükhasbahçe, Cikcilli ve Fığla çevresinde bakım nedeniyle elektrik 09.00 ile 15.00 saatleri arasında kesilecek.

Gözü Küçüklü, Kargıcak ve Mahmutlar çevresindeki bazı noktalarda kesinti 09.00'da başlayacak, 16.00'da sona erecek. Çamlıca bölgesindeki yatırım çalışması için de aynı saat aralığı uygulanacak.

Okurcalar Alparslan Türkeş bölgesinde bakım çalışması 10.30 ile 15.00 saatleri arasında yapılacak.

Cikcilli'de ise ikinci bir kesinti programı bulunuyor. 115, 207, 107 ve 114 numaralı sokakların bulunduğu bölgelerde elektrik 14.00 ile 18.00 saatleri arasında verilemeyecek. Böylece Alanya'daki planlı çalışmaların en geç sona ereceği saat 18.00 olacak.

AKSEKİ VE AKSU'DA KESİNTİ 09.00'DA BAŞLAYACAK

Akseki'de Aşağıaşıklar, Cendeve, Erenyaka, Geriş ve Mahmutlu bölgelerinde bakım çalışması yapılacak. Bu noktalarda elektrik kesintisi 09.00 ile 16.00 arasında sürecek.

Aksu'da Altıntaş Mahallesi'nin Gözde ve 31049 bölgelerinde yatırım çalışması nedeniyle 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. Karaöz ve Kayadibi çevresindeki çalışmalar da aynı saatlerde gerçekleştirilecek.

DÖŞEMEALTI'NDA İKİ FARKLI KESİNTİ

Döşemealtı'nda Düzlerçamı ve Karaman bölgelerinde yatırım çalışması nedeniyle 10.00 ile 12.00 arasında elektrik kesilecek.

Bademağacı Mahallesi'nde ise çalışma öğleden sonra yapılacak. Buradaki kesinti 14.00'te başlayıp 16.00'da sona erecek.

ELMALI VE FİNİKE'DE 7 SAATLİK ÇALIŞMA

Elmalı'da Bayındır, Bozhüyük, Gölova, Macun Bayındır Köyü yolu ve Özdemir çevresindeki yatırım çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Finike'de Kale Mahallesi'nin bazı bölümleri ile Eski Gümrük Caddesi çevresinde de yatırım çalışması yapılacak. Elektrik 09.00'dan 16.00'ya kadar verilemeyecek.

KEPEZ'DE DEMİREL VE VARSAK MENDERES ETKİLENECEK

Kepez'de Demirel ve Varsak Menderes bölgeleri 17 Ağustos'taki kesinti programında yer alıyor. Yatırım çalışması nedeniyle bu bölgelerde elektrik 09.00 ile 16.00 saatleri arasında kesilecek.

Planlı kesintilerin çalışma programına bağlı olarak belirtilen saatlerden önce sona ermesi mümkün olabileceğinden, vatandaşların özellikle buzdolabı, klima, modem ve diğer elektrikli cihazlar için kesinti öncesinde gerekli önlemleri alması gerekiyor.