TÜRKSAT 3A üzerinden sunulan bazı televizyon ve radyo yayınlarının 15 Ağustos’u 16 Ağustos 2026’ya bağlayan gece diğer Türksat uydularına aktarılmasının ardından bazı cihazlarda kanal listelerinin yeniden güncellenmesi gerekebiliyor.

Yayınların aynı yörünge konumundan devam etmesi nedeniyle yeni bir çanak anten kurulmasına veya mevcut antenin yönünün değiştirilmesine genel olarak ihtiyaç duyulmuyor. Ancak kanal listesi otomatik olarak güncellenmeyen televizyon ve uydu alıcılarında manuel tarama yapılabiliyor.

ATV TÜRKSAT 4A FREKANS BİLGİLERİ 2026

ATV’nin güncel uydu frekans bilgilerine göre ATV ve ATV HD yayınları aynı frekans üzerinden taranabiliyor.

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: H (Yatay)

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

Kapsama: Doğu

ATV ve ATV HD yayınlarını yeniden bulmak isteyen izleyiciler 12053 H – 27500 – 5/6 değerlerini kullanarak TP taraması gerçekleştirebilir.

ATV HD FREKANSI KAÇ?

ATV HD için ayrıca farklı bir frekans girilmesine gerek bulunmuyor. HD yayın da aynı frekans üzerinden taranabiliyor.

ATV HD için kullanılacak bilgiler 12053 MHz frekans, H (Yatay) polarizasyon, 27500 sembol oranı ve 5/6 FEC şeklinde.

Tarama tamamlandığında cihaz tarafından bulunan ATV ve ATV HD yayınları kanal listesine kaydedilebilir.

ATV FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

ATV kanalını bulamayan kullanıcıların öncelikle televizyon veya uydu alıcısının ayarlar bölümünü açması gerekiyor.

Kumandadan Menü, Ayarlar veya Setup bölümüne girildikten sonra “Uydu Ayarları” ya da “Kanal Arama” menüsü açılmalı. Buradan “Manuel Arama”, “TP Arama”, “Kanal Ekleme” veya “El ile Arama” seçeneklerinden uygun olanı seçilmeli.

Uydu olarak Türksat 4A seçildikten sonra frekans bölümüne 12053, polarizasyon bölümüne H (Yatay), sembol oranına 27500 ve FEC bölümüne 5/6 girilmeli.

Ardından “Arama Başlat” veya “TP Ara” seçeneği kullanılarak tarama gerçekleştirilmeli. İşlemin tamamlanmasının ardından bulunan ATV kanalları kaydedilmeli.

ATV KANALI KAYBOLDUYSA NE YAPILMALI?

ATV kanal listesinde görünmüyorsa ilk olarak otomatik kanal araması denenebilir. Otomatik aramadan sonuç alınamaması durumunda güncel frekans değerleri kullanılarak manuel TP taraması gerçekleştirilebilir.

Frekans bilgilerinin doğru girilmesine rağmen kanal bulunamıyorsa anten sinyal seviyesi ve uydu ayarlarının da kontrol edilmesi gerekebilir. Diğer kanallarda da sinyal problemi bulunması halinde sorunun yalnızca ATV frekansından kaynaklanmayabileceği göz önünde bulundurulmalı.

TKGS DESTEKLİ CİHAZLARDA MANUEL AYAR GEREKİYOR MU?

Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) desteğine sahip televizyon ve uydu alıcılarında kanal listelerinin otomatik olarak güncellenmesi mümkün.

TKGS özelliğinin aktif olduğu cihazlarda kullanıcıların manuel frekans girmesine ihtiyaç kalmayabilir. Ancak ATV güncellemenin ardından kanal listesinde görünmüyorsa otomatik tarama veya manuel TP araması yapılabilir.

TKGS desteği bulunmayan eski nesil cihazlarda ise kanal kaybı yaşandığında manuel arama yönteminin kullanılması gerekiyor.

ATV 2026 FREKANS BİLGİLERİ

ATV ve ATV HD yayınlarını yeniden izlemek isteyenler için kullanılacak temel frekans değerleri şöyle:

ATV / ATV HD: 12053 MHz – H (Yatay) – 27500 – 5/6

Bu bilgiler uydu alıcısına girilip tarama başlatılarak ATV yayınları yeniden kanal listesine eklenebiliyor.