İSTANBUL’UN Avcılar ilçesinde arkadaşlarıyla halı saha maçı yapan 20 yaşındaki Ahmet Gül’ün aniden fenalaşarak hayatını kaybetmesi ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Edinilen bilgilere göre Ahmet Gül, arkadaşlarıyla birlikte futbol oynamak için Avcılar’daki bir halı sahaya gitti. Maçın devam ettiği sırada aniden rahatsızlanan genç, arkadaşlarının gözü önünde yere yığıldı.

ARKADAŞLARI YARDIM İSTEDİ

Gül’ün fenalaştığını gören arkadaşları büyük panik yaşarken, durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 20 yaşındaki gence ilk müdahaleyi yaptı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gül, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Hastanede doktorların müdahalesi devam eden Ahmet Gül’den acı haber geldi. Genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gül’ün ani ölümü, birlikte maç yaptığı arkadaşları başta olmak üzere ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

20 GÜN ÖNCE ASKERDEN DÖNMÜŞTÜ

Ahmet Gül’ün yaklaşık 20 gün önce askerlik görevini tamamladığı ve ailesinin yanına döndüğü öğrenildi. Henüz 20 yaşındaki Gül’ün kısa süre sonra hayatını kaybetmesi yakınlarında büyük üzüntüye neden oldu.

Gül’ün kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.