Cikcilli Mahallesi’nde Cikcilli Mezarlığı yolu üzerindeki ormanlık alana bırakılan moloz ve inşaat atıkları tepki çekti. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce döküldüğü belirtilen atıklar, yol kenarından doğal alanın içine kadar yayıldı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, ormanlık alanın gelişigüzel biçimde moloz döküm noktası olarak kullanılmasına karşı çıktı. Özellikle inşaatlardan çıktığı görülen parçaların burada bırakılmasının hem çevreyi kirlettiğini hem de yeni kaçak dökümlere zemin hazırladığını belirten çevre sakinleri, alanın temizlenmesini istedi.

DENETİM VE TEMİZLİK TALEBİ

Vatandaşların beklentisi yalnızca mevcut molozların kaldırılması değil. Cikcilli Mezarlığı yolu ve çevresinde kontrollerin artırılması, kaçak döküm yapanların tespit edilmesi ve aynı noktada yeniden atık birikmesinin önüne geçilmesi isteniyor.

Alanya'da kaçak moloz sorunu daha önce de belediyenin gündemine geldi. Alanya Belediyesi, 2025 yılında farklı noktalara yerleştirdiği fotokapanlarla kaçak moloz ve hafriyat döken araçları tespit ederek haklarında işlem yaptı. Belediyenin 2025 faaliyet verilerine göre çevreye moloz dökümü nedeniyle 258 kişi veya işletme sözlü olarak uyarıldı; 41 ihtarname, 15 tespit tutanağı ve 12 idari yaptırım tutanağı düzenlendi.

CİKCİLLİ'DE MÜDAHALE BEKLENİYOR

Belediyenin kendi düzenlemelerinde de inşaat artıkları, taş, tuğla, moloz, kereste ve benzeri atıkların çevreye rastgele bırakılması yasaklanıyor. Hafriyat ve inşaat atıklarının kontrolü ile bunların çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesine yönelik çalışmalar da belediyenin ilgili birimlerinin görevleri arasında bulunuyor.

Cikcilli’de ormanlık alana bırakılan atıklarla ilgili daha önce aktardığımız haberimizde olduğu gibi, Cikcilli Mezarlığı yolu üzerindeki son görüntünün ardından bölge sakinleri, molozların kısa sürede kaldırılmasını ve dökümü yapanların belirlenmesi için bölgede denetim yapılmasını bekliyor.