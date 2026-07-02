Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, özellikle nem oranının yüzde 90 seviyelerine yaklaşmasının hissedilen sıcaklığı ciddi şekilde artırdığını belirtti. Uzmanlar, bu koşullarda gölgede oturmanın dahi bunaltıcı olduğunu ifade ederek vatandaşların mümkün olduğunca güneş altında kalmaması gerektiğini vurguladı.

Sıcak havadan bunalan çok sayıda kişi serinlemek için Konyaaltı ve Lara sahillerine akın ederken, bazı vatandaşlar ise park ve mesire alanlarını tercih etti. Daha serin bir ortam arayanlar ise yüksek rakımlı yaylalara yöneldi.

Meteoroloji yetkilileri, aşırı nem nedeniyle vücudun terleme yoluyla yeterince serinleyemediğine dikkat çekerek özellikle yaşlılar, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve çocukların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaması gerektiğini bildirdi. Uzmanlar, bol sıvı tüketilmesini, doğrudan güneş ışığına maruz kalınmamasını ve zorunlu olmadıkça 11.00-16.00 saatleri arasında açık alanlarda bulunulmamasını tavsiye etti.

Yetkililer ayrıca, yüksek nemin etkisiyle denize girmenin kısa süreli rahatlama sağlasa da kalıcı bir serinlik oluşturmadığını belirterek, en etkili yöntemin serin ve gölgeli ortamlarda bulunmak veya yüksek rakımlı bölgelere gitmek olduğunu ifade etti.