ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Alihan Kuriş’in cezaevine sevki sırasında hareketli anlar yaşandı.

Kuriş’in bindirildiği cezaevi aracının adliyeden çıkışı sırasında çevrede bekleyen bir grup araca doğru yöneldi. Güvenlik önlemleri altında ilerleyen cezaevi aracını takip eden gruptakilerin Kuriş’e el salladığı görüldü.

CEZAEVİ ARACININ ARKASINDAN KOŞTULAR

Cezaevi aracının hareket etmesiyle birlikte bazı kişilerin aracın arkasından koşmaya başladığı anlar kameralara yansıdı. Araç hızlanarak bölgeden uzaklaşırken kalabalık bir süre daha cezaevi aracını takip etti.

Sevk işlemi sırasında güvenlik güçlerinin adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

GÜNLER SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Sevk sırasında kaydedilen görüntülerde Alihan Kuriş de günler sonra ilk kez kameralara yansıdı. Gözaltına alınmasının ardından kamuoyuna yeni görüntüsü yansımayan Kuriş’in cezaevi aracının içerisinde olduğu görüldü.

Kuriş’in aracın içerisinden dışarıda bekleyen ve cezaevi aracını takip eden gruba el sallayarak karşılık verdiği anlar da görüntülere yansıdı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Alihan Kuriş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonun ardından gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Kuriş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın ise çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.