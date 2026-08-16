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Kazanın kesin nedeni ve araçlardan birinin ters yönde ilerleyip ilerlemediği, ekiplerin incelemesinin ardından netleşecek.

Trafik polisi kaza noktasında geniş güvenlik önlemi alırken, bölgede trafik kontrollü şekilde yönlendirildi. Asayiş ekipleri de olay yerinde çalışma yaptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler araçlar ve çevresinde kontrol yaptı.

Çarpışmada araçlarda bulunan bazı kişiler hafif şekilde yaralandı. İlk bilgilere göre kazada can kaybı yaşanmadı .

Edinilen ilk bilgilere göre, araçlardan birinin ters yönde ilerlediği sırada karşı yönden gelen araçla kafa kafaya çarpıştığı öne sürüldü. Ters yön iddiasına ilişkin resmi tespit henüz açıklanmadı.

Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde Eftalia Aqua Otel ile Eftalia Village Otel çevresinde iki aracın burun buruna çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

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