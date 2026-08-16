Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Amedspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geliyor. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.

AMEDSPOR - ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Amedspor ile Erzurumspor FK arasındaki karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi yayıncı kuruluş üzerinden takip edebilecek.

İKİ TAKIM DA SÜPER LİG'E YÜKSELDİ

Yeni sezon iki ekip açısından da farklı bir anlam taşıyor. Amedspor tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele ederken, Erzurumspor FK ise beş sezonluk aranın ardından yeniden Türkiye'nin en üst ligine döndü.

Geçen sezon Trendyol 1. Lig'de karşılaşan iki takımın Diyarbakır'daki maçı 2-2 sona ermişti. Böylece taraflar bu kez rekabeti Süper Lig'e taşıdı.

MUHTEMEL 11'LER

Amedspor'un karşılaşmaya Lafont, Mehmet, Bates, Dellova, Krasniqi, Cem, Raveloson, Umut, Ballet, Sor ve Orban'dan oluşan kadroyla başlaması bekleniyor.

Erzurumspor FK'nın ise Orbanic, Ebosele, Gerxhaliu, Y. Kırtay, Mujakic, B. Baiye, Murat Cem, Sefa Akgün, G. Kerk, Fettahoğlu ve Eren Tozlu ile sahaya çıkması bekleniyor.