Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Alihan Kuriş’in kardeşi olduğu belirtilen ve firari durumda bulunan Hilmi Tuna Kuriş’in yakalanmasına yönelik çalışmalar yoğunlaştırıldı.

200 KİLOGRAM KÜLÇE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Gazeteci Burak Doğan’ın aktardığı bilgilere göre, firari şüphelinin izini süren polis ekipleri tarafından tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramalarda yaklaşık 200 kilogram ağırlığında külçe altın ele geçirildi. Altınların kaynağına ilişkin inceleme başlatılırken, soruşturma kapsamında finansal hareketlerin de mercek altına alındığı belirtildi.

DEĞERİ YAKLAŞIK 1,34 MİLYAR TL

Ele geçirilen külçe altınların güncel piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar 340 milyon TL olduğu ifade edildi.

Soruşturma kapsamında, söz konusu altınların hangi kaynaklardan elde edildiği ve örgütün iddia edilen mali yapılanmasıyla bağlantısı bulunup bulunmadığı araştırılıyor.

32 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheli Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe 32 şüphelinin tutuklanmasına, 6 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Tutuklananlar arasında Alihan Kuriş’in de bulunduğu belirtildi.

6 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL

Dosya kapsamında 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Firari Hilmi Tuna Kuriş’in yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği öğrenildi.