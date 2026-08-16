Alanya’nın kırsal mahallelerinden Fakırcalı’da yaşanan elektrik kesintileri, mahalle muhtarı Selahattin Aydoğan’ın tepkisine neden oldu. Aydoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kesintilerin son dönemde sıklaştığını, vatandaşların mağdur olduğunu ve çözüm için yaptığı girişimlerden sonuç alamadığını söyledi.

“ARTIK ÇEKİLMEZ VE DAYANILMAZ BİR HAL ALDI”

Mahalledeki elektrik sorununu gündeme taşıyan Aydoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Son zamanlarda mahallemizde sıkça yaşanan elektrik kesintileri ve buna bağlı mağduriyetler, halkımız için artık çekilmez ve dayanılmaz bir hal almıştır.”

Aydoğan, mahalle adına sorunun çözülmesi için girişimlerde bulunduğunu ancak sonuç alamadığını belirtti.

ARIZA ŞEFİ HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Muhtar Aydoğan, açıklamasında Alanya’daki elektrik arıza biriminde görevli olduğunu belirttiği Ali Şahin hakkında da iddialarda bulundu. Yaklaşık 20 gündür telefonlarına yanıt alamadığını öne süren Aydoğan, yaşananları Doğu Muhtarlar Grubu’nda da paylaştığını söyledi.

Aydoğan, bu paylaşımın ardından Şahin’in kendisini aradığını belirterek görüşmede kendisine, “Ben senin telefonuna bakmak zorunda değilim” denildiğini iddia etti.

Muhtar, yaklaşık iki ay önce gerçekleştiğini söylediği başka bir görüşmede de kendisine köy, yayla ve sahili hedef alan sert ifadeler kullanıldığını öne sürdü.

Aydoğan’ın Ali Şahin hakkındaki bu iddiaları bağımsız kaynaklardan doğrulanamadı. Haberin yayıma hazırlandığı sırada Şahin’in veya ilgili elektrik dağıtım şirketinin söz konusu iddialara ilişkin kamuya açık bir açıklamasına ulaşılamadı.

“KIRSALDA YAŞAYAN VATANDAŞLAR DA AYNI DERECEDE DEĞERLİ”

Aydoğan, tepkisinin yalnızca kendisine yönelik tutumdan kaynaklanmadığını, asıl meselenin Fakırcalı’da yaşayan vatandaşların kamu hizmetine erişimi olduğunu vurguladı.

“Alanya merkezde yaşayan vatandaşlarımız ne kadar değerliyse, kırsal mahallelerimizde ve yaylalarımızda yaşayan vatandaşlarımız da aynı derecede değerlidir” diyen Aydoğan, elektrik hizmetinden kesintisiz yararlanmanın bölge halkının hakkı olduğunu söyledi.

GÖREVİ BIRAKABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

Aydoğan açıklamasının en sert bölümünde ise yaşananların kişiselleştirilmesi halinde görevinden ayrılabileceğini ifade etti.

Muhtar, açıklamasının ardından Fakırcalı ve çevresindeki vatandaşların hizmet konusunda olumsuz bir durumla karşılaşması halinde Alanya Kaymakamlığı’ndan görevden affını talep edeceğini söyledi.

Aydoğan, “Benim yüzümden tek bir mahallelimin bile mağdur olmasına asla müsaade etmem” diyerek görevde kaldığı sürece mahalle sakinlerinin haklarını savunacağını belirtti.

Fakırcalı, son dönemde farklı gelişmelerle de gündeme geldi. Temmuz sonunda Sapadere’de başlayan orman yangını Fakırcalı’ya kadar ulaşmış, mahalle tahliye edilmişti. O süreçte de Selahattin Aydoğan bölgedeki duruma ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Aydoğan son açıklamasında, elektrik kesintileri ve iletişim konusunda yaşandığını söylediği sorunların çözülmesi için ilgili kurumlar ile üst makamları göreve çağırdı.