Manisa’nın Salihli ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde kaydedilen görüntüler üzerine adli soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, aracın sunroof bölümünden dışarı çıkan kadın yolcunun uygunsuz hareketlerde bulunduğu görüldü.
Olay 8 Ağustos’ta Salihli’de yaşandı. Hareket halindeki otomobildeki anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından olay emniyet ve adli makamların gündemine geldi.
BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüler üzerine “hayasızca hareketler” suçu kapsamında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında görüntülerdeki kadın yolcu ile otomobili kullanan sürücünün kimlikleri tespit edildi.
Başsavcılık açıklamasında, “Manisa İli Salihli ilçesinde 08.08.2026 tarihinde araçtaki yolcu kadının Sunroof üzerine çıkarak hayasızca hareketlerde bulunması nedeniyle Salihli Cumhuriyet Başsavcılığınca hayasızca hareketler suçundan başlatılan soruşturma kapsamında kadın ve araç sürücüsü gözaltına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.
KADIN VE ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Soruşturmanın ardından kadın yolcu ile otomobilin sürücüsü güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.
Türk Ceza Kanunu’nun 225’inci maddesinde “hayasızca hareketler” başlığı altında, alenen cinsel ilişkide bulunan veya teşhircilik yapan kişiler hakkında hapis cezası öngörülüyor. Şüpheliler hakkındaki hukuki değerlendirmeyi ise yürütülen soruşturma sonucunda adli makamlar yapacak.