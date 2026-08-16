ALİHAN Kuriş’in Ankara merkezli soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından Antalya’da yürütülen ayrı bir soruşturma dosyasındaki iddialar yeniden dikkat çekti. Dosyada ifadesi bulunan iş insanı Yusuf Y.’nin, 2024 yerel seçimleri öncesinde Muhittin Böcek ile arasında geçtiğini öne sürdüğü konuşma da soruşturma tutanaklarına yansıdı.

Yusuf Y.’nin beyanına göre Böcek, seçim öncesindeki görüşmelerinde kendisine, “Süleymancılar bende, bak ekmek yiyorsun, sen oy vermiyorsun ama ben yüzde 7 ile seçimi onlarla birlikte kazanacağım” ifadelerini kullandı. Söz konusu anlatımın Yusuf Y.’nin iddiası olduğu ve yargılama sürecinin devam ettiği belirtiliyor.

‘YÜZDE 7’ İDDİASI DOSYADA

Antalya’daki soruşturma dosyasında yalnızca seçim dönemine ilişkin bu iddia değil, belediyenin bazı ruhsat ve iskan işlemleri, KONTEV’e yapılan bağışlar ve çeşitli para hareketlerine yönelik iddialar da bulunuyor.

Yusuf Y.’nin ifadesinde yer alan anlatıma göre Böcek, 2024 yerel seçimlerinde söz konusu yapılanmadan destek alacağını ve bu desteğin seçim sonucuna etki edeceğini ileri sürdü.

KONTEV’E YAPILAN BAĞIŞLAR DA İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında KONTEV’in hesap hareketleri de incelemeye alındı. Dosyada bazı iş insanlarının belediyedeki ruhsat ve iskan işlemleri sırasında vakfa bağış yapmalarının istendiğini öne sürdükleri beyanların bulunduğu aktarıldı.

MASAK ve savcılık incelemelerine dayandırılan iddialarda, vakfın hesaplarına 2024 ve 2025 yıllarında milyonlarca liralık para girişi gerçekleştiği ve belirli dönemlerde hesaplarda 14 ila 16 milyon lira seviyelerinde para bulunduğu ileri sürüldü.

BÖCEK HAKKINDA 44 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Paylaşılan bilgilere göre Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında Muhittin Böcek hakkında “icbar suretiyle irtikap”, “haksız mal edinme” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamaları yöneltildi.

Böcek hakkında 15 yıl 6 aydan 44 yıla kadar hapis cezası talep edildiği belirtildi. Dosyada ayrıca 2024 yerel seçimleri dönemindeki bazı propaganda ve reklam giderlerinin iş insanları tarafından karşılandığı yönünde iddiaların da bulunduğu aktarıldı.

Antalya’daki soruşturma ile Ankara’da Alihan Kuriş hakkında yürütülen soruşturmanın ise ayrı dosyalar olduğu belirtiliyor. Her iki dosyadaki yargı süreçleri devam ediyor.