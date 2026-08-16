Beşiktaş, 2026-2027 Süper Lig sezonundaki ilk maçına taraftarı önünde çıkıyor. Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'nda Eyüpspor'u konuk edecek.

Karşılaşma 16 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da başlayacak. Mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

UEFA Avrupa Ligi elemeleriyle sezonu açan Beşiktaş, ligdeki ilk sınavından galibiyetle ayrılmak istiyor. Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, yaz döneminde kadrosunda önemli değişikliklere gitti.

YENİ TRANSFERLER LİGDE İLK MAÇINA ÇIKABİLİR

Beşiktaş'ın yaz döneminde kadrosuna kattığı isimlerden Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic, teknik heyetin görev vermesi halinde siyah-beyazlı formayla ilk Süper Lig maçlarına çıkacak.

Özellikle hücum hattına yapılan Trossard ve Vlahovic takviyeleri yeni sezon öncesinde kadronun seçeneklerini artırdı. Vlahovic'in Beşiktaş'a transferi Avrupa basınında da geniş yer buldu.

EYÜPSPOR'DA YENİ DÖNEM

Eyüpspor ise yeni sezona teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde giriyor. İstanbul ekibi deplasmandaki ilk lig maçından puan çıkarmayı hedefliyor.

Eflatun-sarılı ekip transfer döneminde Horatiu Moldovan, Chandrel Massanga, Ahmed Abdullahi, Yusuf Barasi, Bilal Boutobba, Zak Jules, Jawad El Yamiq, Mete Demir, Konrad Michalak, Abdelhamid Sabiri, David Costa, Musa Eren Karakaş ve Emre Bilgin'i kadrosuna kattı.

BEŞİKTAŞ LİGDE EYÜPSPOR'A KAYBETMEDİ

İki takım Süper Lig tarihinde beşinci kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan dört lig maçında Beşiktaş üç galibiyet alırken, bir karşılaşma beraberlikle tamamlandı.

Siyah-beyazlılar bu maçlarda Eyüpspor'u 2-1, 3-1 ve 2-1'lik skorlarla mağlup etti. İki takım arasında Eyüpspor'un sahasında oynanan bir mücadele ise 2-2 sona erdi.

Beşiktaş bu dört karşılaşmada rakip filelere toplam 9 gol gönderirken kalesinde 5 gol gördü.

İki ekip 2023-2024 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda da karşılaştı. Beşiktaş o mücadeleyi 4-0 kazanarak turu geçen taraf oldu.

BEŞİKTAŞ'IN SAHAYA ÇIKMASI BEKLENEN 11'İ

Siyah-beyazlıların Eyüpspor karşısında Alexander Nübel, Taylan, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih Özcan, Cerny, Olaitan, Orkun, Trossard ve Semih'ten oluşan kadroyla başlaması bekleniyor.