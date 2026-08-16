ÇILGIN Sayısal Loto’nun 15 Ağustos 2026 tarihli çekilişi tamamlandı. Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş, Milli Piyango TV’nin YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Çekilişin tamamlanmasının ardından kazandıran numaralar açıklanırken, kupon sahipleri sonuçlarını Milli Piyango Online üzerinden sorgulamaya başladı.

15 AĞUSTOS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

15 Ağustos 2026 Cumartesi günü yapılan çekilişte kazandıran 6 ana numara şöyle oldu:

15 - 40 - 51 - 55 - 78 - 81

Çekilişin Joker numarası 43, Süper Star numarası ise 35 olarak belirlendi.

Kupon sahipleri, oynadıkları numaralarla çekiliş sonuçlarını karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kontrol edebiliyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto’da oyuncular, 1 ile 90 arasındaki sayılardan 6 farklı numara seçerek bir kolon oluşturuyor. Çekilişte belirlenen numaralardan kaçının doğru tahmin edildiğine göre farklı ikramiye kategorileri bulunuyor.

Oyunda ayrıca isteğe bağlı Süper Star seçeneği de yer alıyor. Süper Star tercih eden oyuncular, ana numaralara ek olarak ayrı bir numara seçiyor.

Çekiliş sonucunda 6 ana sayı, 1 Joker ve 1 Süper Star numarası belirleniyor.

KAÇ BİLEN İKRAMİYE KAZANIYOR?

Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiyeyi 6 ana numaranın tamamını doğru tahmin eden kupon veya kuponlar kazanıyor.

Bunun dışında 5+1, 5, 4, 3 ve 2 bilenler için de farklı ikramiye kategorileri bulunuyor. 5+1 kategorisinde 5 ana numaranın yanı sıra Joker numarasının da doğru bilinmesi gerekiyor.

Süper Star seçeneği bulunan kuponlarda ise ilgili ikramiye kategorisindeki sayıların yanında Süper Star numarasının da doğru tahmin edilmesi farklı ikramiye kategorilerinin oluşmasını sağlıyor.

SONUÇLAR NEREDEN SORGULANIR?

15 Ağustos tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişine katılanlar, kuponlarını Milli Piyango Online’ın resmi sonuç sorgulama ekranından kontrol edebiliyor.

Kupon sahiplerinin ikramiye kontrolü sırasında resmi sonuç ekranında açıklanan numaraları esas almaları gerekiyor.