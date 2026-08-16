Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Ağustos’ta “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü”ne yönelik soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti. Operasyonlarda şüphelilerden 37’si yakalanmıştı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada soruşturmanın “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamaları kapsamında yürütüldüğü bildirilmişti.

ALİHAN KURİŞ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Alihan Kuriş’in emniyet ve adliye işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildiği belirtildi.

Mahkeme, Kuriş’in tutuklanmasına karar verdi. Alihan Kuriş, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında diğer şüphelilere yönelik adli işlemlerin de sürdüğü bildirildi.

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