Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında Mardin 1969 Spor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Mardin'deki 21 Kasım Şehir Stadı'nda 16 Ağustos Pazar günü oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak.

Mardin 1969 Spor, sezonun ilk haftasında Ümraniyespor deplasmanından golsüz beraberlikle döndü. Antalyaspor ise Ankara Keçiörengücü karşısında 4-3 kazanarak lige üç puanla başladı.

MARDİN 1969 İLK KEZ EVİNDE SAHAYA ÇIKACAK

Geçen sezon 2. Lig play-off finalinde Muş Spor'u 2-1 yenerek Trendyol 1. Lig'e yükselen Mardin 1969 Spor, yeni sezondaki ilk iç saha maçını Antalyaspor'a karşı oynayacak.

Mardin temsilcisi, 2025-2026 sezonunda 2. Lig Kırmızı Grup'u 71 puanla ikinci sırada tamamlamıştı. Play-off sürecinin sonunda 1. Lig biletini alan ekip, böylece 18 yıllık aranın ardından bu lig seviyesine döndü.

Takımın başına sezon öncesinde Ahmet Cingöz getirildi. Mardin 1969 Spor ile bir yıllık sözleşme imzalayan Cingöz, imza töreninde kadro planlamasına ilişkin, "Mardin'i kendi evi gibi gören oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ANTALYASPOR'UN İLK DEPLASMAN MAÇI

Geçen sezon Süper Lig'den düşen Antalyaspor için Mardin karşılaşması sezonun ilk deplasman sınavı olacak. Kırmızı-beyazlılar, ilk haftada Ankara Keçiörengücü karşısında yedi golün çıktığı maçı 4-3 kazanmıştı.

Antalyaspor, Mardin deplasmanından puan veya puanlarla dönerek yeni sezondaki yenilgisiz başlangıcını sürdürmeye çalışacak. Mardin 1969 Spor ise Ümraniyespor beraberliğinin ardından ligdeki ilk galibiyetini arayacak.

KARŞILAŞMA SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Mardin 1969 Spor'un kendi sahasındaki ilk lig maçında tribünler boş kalacak. Türkiye Futbol Federasyonunun karşılaşmaya ilişkin kayıtlarında ev sahibi takım için seyircisiz oynama bilgisi bulunuyor.

Bu nedenle Mardin 1969 Spor taraftarları sezonun ilk iç saha karşılaşmasını tribünden takip edemeyecek.

MARDİN 1969 - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mardin 1969 Spor ile Antalyaspor arasındaki mücadele 16 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Max 2 ile TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRT Spor yayını şifresiz izlenebilecek. Amedspor-Erzurumspor maçının yayın bilgilerini de daha önce aktarmıştık. Böylece seyircisiz oynanacak karşılaşmayı statta takip edemeyen futbolseverler mücadeleyi televizyondan canlı olarak izleyebilecek.