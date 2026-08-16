Alanya’da 16 Ağustos Pazar günü sıcak hava ile birlikte kısa süreli yağış geçişleri bekleniyor. Gün içinde hava sıcaklığının 33 dereceye kadar çıkacağı tahmin edilirken, özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmur ihtimali bulunuyor.

ÖĞLEDEN SONRA YAĞIŞ İHTİMALİ ARTIYOR

Saatlik tahminlere göre sabah saatlerinden itibaren yer yer yağış olasılığı görülüyor. Yağmurun gün boyu sürekli olması beklenmiyor. Kısa süreli ve yerel geçişlerin öğleden sonra ile akşam saatlerinde etkili olabileceği tahmin ediliyor.

Alanya’da günün en yüksek sıcaklığının yaklaşık 33 derece olması bekleniyor. Yüksek nem de sıcaklık hissini artırabilecek unsurlar arasında yer alıyor.

NEM YÜZDE 86’YA KADAR ÇIKABİLİR

Tahminlerde nem oranının gün içerisinde yüzde 67 ile yüzde 86 arasında değişebileceği belirtiliyor. Özellikle yağış öncesi ve sonrasında yüksek nem nedeniyle bunaltıcı hava hissedilebilir.

Kısa süreli yağış ihtimali nedeniyle günün ilerleyen saatlerinde dışarı çıkacakların hava durumundaki değişimi takip etmesi gerekiyor. Açık alanda plan yapanlar için özellikle öğleden sonra ve akşam saatleri öne çıkıyor.

Yağışların yerel nitelikte olması nedeniyle Alanya’nın her noktasında aynı anda görülmeyebileceği, bazı bölgelerde kısa süreli sağanak geçişleri yaşanabileceği tahmin ediliyor.