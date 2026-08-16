ALANYA’NIN Kestel Mahallesi’nde sabah saatlerinde yaşanan olayda, tropikal meyve üreticisi Mustafa Ezici ile Ukrayna uyruklu eşi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ezici’nin eşini bıçakla yaraladığı iddia edildi. Olayın ardından bir inşaatın 4. katına çıkan Ezici, sosyal medya hesabından canlı yayın açarak intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

SAATLER SÜREN İKNA ÇABASI

Jandarma ekipleri, inşaatta bulunan Ezici’yi ikna etmek için uzun süre çalışma yürüttü. Ekiplerin saatler süren müdahalesi sonucunda Ezici bulunduğu yerden indirildi. Ezici, ardından jandarma karakoluna götürüldü.

CANLI YAYINDA İDDİALARDA BULUNDU

Canlı yayında geçmişte pestisit analizleri nedeniyle cezaevinde kaldığını iddia eden Ezici, yaşadığı sorunlardan bazı kişileri sorumlu tuttu. Ezici ayrıca pestisit analizleri nedeniyle kendisine kumpas kurulduğunu ve yaklaşık 9 ay cezaevinde kaldığını ileri sürdü. Canlı yayında bazı kişiler hakkında da ağır suçlamalarda bulunan Ezici, yaşadığı sürecin kendisini intihara sürüklediğini savundu. Ezici canlı yayında, “Pestisit nedeniyle cezaevine girdim. Ben cezaevindeyken kafe açtığım yerin sahibi Kings Point sahibi Sinan Y. eşime ayda 50 bin TL vererek yoldan çıkardı. Konuşmalarını yakaladım. Sabah karımı vurdum. Namusumu temizledim. Hakkınızı helal edin. Birazdan intihar edeceğim. Çocuklarıma sahip çıkın. 5 çocuğum yetim kalacak. Sizleri seviyorum. Emrullah T. isimli pedofoli hastası Ukrayna’dan 15-16 yaşındaki kızları getirip ırzına geçiyor. O beni tutuklattı. Bana iftira attı. Ürünlere pestisit analizi yaptırıyordum. Ürünlerinden zehir çıkınca bana kumpas kurup tutuklattılar. Cezaevinde 9 ay kaldım. Parasız kaldım. Ben Türkiye’nin hayatını kurtardım. Pestisit yüzünden başıma gelmeyen kalmadı.” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ezici’nin karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. (Haber MERKEZİ)