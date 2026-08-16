Süper Loto’da 16 Ağustos 2026 Pazar günü yapılan çekiliş tamamlandı. Çekilişin ardından kupon oynayan vatandaşlar sonuçlarını kontrol etmeye başladı.

Milli Piyango Online üzerinden gerçekleştirilen çekilişte kazandıran 6 numara belirlendi. Çekilişe ilişkin sonuçlar, resmi sorgulama ekranına aktarılıyor.

Süper Loto kuponu bulunanlar, bilet veya kupon numaralarını Milli Piyango Online’ın sonuç sorgulama bölümünden kontrol edebiliyor. Online sistem üzerinden oynanan kuponlarda ise ikramiye bilgisi doğrudan kullanıcı hesabında görüntüleniyor.

İŞTE 16 AĞUSTOS 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI

8-20-38-45-49-50

Süper Loto’da ikramiye tutarları, doğru tahmin edilen sayı adedine ve ilgili çekilişte oluşan ikramiye havuzuna göre belirleniyor. Kazanan kuponlara ilişkin kesin ikramiye dağılımı da resmi sonuç ekranında ilan ediliyor.