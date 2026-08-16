KUZEY Marmara Otoyolu’nun Uskumruköy mevkiinde iki aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 1’i çocuk olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından çevredeki sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yaralıların ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu’nun ilgili bölümünde trafik akışı olumsuz etkilendi. Olay yerindeki ekiplerin çalışmaları sırasında metrelerce uzanan araç kuyruğu oluştu.

Kaza yapan araçların kaldırılması ve yolun yeniden güvenli hale getirilmesi için çalışmalar sürdürüldü.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, iki aracın nasıl çarpıştığını ve kazanın kesin nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.