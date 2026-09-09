Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni müze ve ören yeri giriş tarifesinde, halihazırda binası bulunmayan Antalya Müzesi için 120 TL ücret belirlendi. Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz yıl eylül ayında yıkımı gerçekleştirilen müzenin, 1 Nisan'da yürürlüğe girecek listede yer alması dikkat çekti.

1972 yılından itibaren kentin kültürel mekanlarından biri olarak hizmet veren yapı, riskli statüde olduğu için ziyarete kapatılmıştı. Gerçekleştirilen yıkım işleminin ardından yeni müze kompleksinin inşaatına henüz başlanmadı. Ziyaretçilerin gezebileceği fiziksel bir sergi alanı olmamasına rağmen fiyatlandırma yapılması tartışmaları beraberinde getirdi.

YENİ BİNA İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Yıkım aşamasından önce binanın güçlendirilerek korunması yönündeki öneriler değerlendirilmiş, ancak nihai kararla alan tamamen temizlenmişti. Kamuoyuna yansıyan açıklamalarda yeni projenin yaklaşık bir yıl içinde tamamlanacağı belirtilmesine rağmen, temel atma aşamasına geçilememesi sürecin uzayacağına işaret ediyor.

TARİFE 1 NİSAN'DA GEÇERLİ OLACAK

Yerel basına yansıyan haberlere göre, ortada gezilecek bir yapı bulunmamasına rağmen açıklanan 120 TL'lik bilet fiyatı, turizm sektörü temsilcileri tarafından yakından takip ediliyor. Bakanlığın 1 Nisan itibarıyla uygulamaya koyacağı yeni fiyat listesinde yer alan bu bedelin, inşaat süreci tamamlanana kadar ne şekilde uygulanacağı henüz netlik kazanmadı.