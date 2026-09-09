Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel piyasalardaki dalgalanmalara rağmen günü yüzde 0,70 değer kazanarak 14.505,48 puandan kapattı. Açıklanan verilere göre, piyasada 328,6 milyar liralık işlem gerçekleştirilerek tüm zamanların en yüksek hacim rekoru kırıldı. BIST 100 endeksi önceki kapanışına kıyasla 100,23 puanlık bir artış kaydetti.

Sektörel bazda incelendiğinde, kimya, petrol ve plastik endeksi yüzde 3,25 ile yatırımcısına en çok kazandıran alan oldu. Buna karşılık bilişim sektörü yüzde 3,90, bankacılık endeksi yüzde 2,43 ve holding endeksi yüzde 0,26 oranında değer kaybı yaşadı.

KÜRESEL RİSKLERE RAĞMEN POZİTİF AYRIŞMA

Orta Doğu bölgesinde yaşanan yeni çatışmalar ve saldırılar, küresel çapta enerji arzı endişelerini beraberinde getirdi. Bu durum dünya genelinde risk iştahını düşürürken, yurt içi piyasaların yurt dışından pozitif yönde ayrışması dikkat çekti.

PİYASALARIN GÖZÜ HANGİ VERİLERDE?

Analistlerin aktardığına göre, piyasaların kısa vadedeki yönünü belirleyecek kritik gelişmeler yarın açıklanacak merkez bankası kararları olacak. Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz adımları ve ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Ekonomistlerin beklenti anketlerine göre, TCMB'nin yıl sonu politika faizi beklenti medyanı yüzde 35 seviyesinde bulunuyor. ECB'nin ise yarınki toplantısında politika faizlerinde artırıma gitmesi öngörülüyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 seviyeleri direnç, 14.400 ve 14.300 puan ise destek noktaları olarak izleniyor.