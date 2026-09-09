GALATASARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk karşılaşmasında Sporting deplasmanına çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılarda zorlu mücadele öncesinde en önemli gündem maddelerinden biri, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek Victor Osimhen’in yerine kimin oynayacağı oldu.

Geçtiğimiz hafta Başakşehir deplasmanında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Osimhen’in yokluğunda teknik direktör Okan Buruk’un hücum hattındaki tercihini belirlediği ifade edildi.

FORVETTE BARIŞ ALPER PLANI

Sabah’ın haberine göre Okan Buruk, İstanbul’da gerçekleştirilen son taktik antrenmanda ileri uçta Barış Alper Yılmaz’a görev verdi. Daha önce sarı-kırmızılı formayla santrfor pozisyonunda da görev yapan Barış Alper’in Sporting karşısında hücumun merkezinde yer alması bekleniyor.

OKAN BURUK’TAN ÖZEL GÖRÜŞME

Haberde, sezona istediği başlangıcı yapamadığı ve performansı eleştirilen 26 yaşındaki Barış Alper Yılmaz ile Okan Buruk’un Portekiz yolculuğu öncesinde özel bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Buruk’un oyuncusuna güvendiğini ifade ederek moral verdiği ve Sporting karşılaşması öncesinde Barış Alper’i motive etmeye çalıştığı aktarıldı.

OSIMHEN’DEN BARIŞ ALPER’E DESTEK

Sporting karşısında sakatlığı nedeniyle görev yapamayacak Victor Osimhen’in de Barış Alper Yılmaz’a destek verdiği öğrenildi. Nijeryalı golcünün takım arkadaşına başarılı olacağına inandığını söylediği ifade edildi.

Galatasaray böylece Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında en önemli hücum silahlarından Osimhen’den yararlanamayacak. Teknik heyetin planının değişmemesi halinde sarı-kırmızılıların Sporting karşısındaki gol umudu Barış Alper Yılmaz olacak.