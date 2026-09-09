Özak Gayrimenkul tarafından Antalya'nın Kemer ilçesinde hayata geçirilecek yeni turizm yatırımı için imzalar atıldı. Kapılarını 2028 yılında açması planlanan tesisi, Marriott International bünyesindeki lüks otel markası The Ritz-Carlton işletecek.

Yapılan açıklamaya göre proje, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki ilk lüks her şey dahil The Ritz-Carlton resort oteli olma özelliğini taşıyacak. Tesiste 141 oda ve süitin yanı sıra, 1 ila 5 yatak odalı özel villalardan oluşan bir konaklama koleksiyonu yer alacak.

Zengin bir gastronomi deneyimi sunması hedeflenen projede; fitness merkezi, kapalı ve açık havuzlar, kapsamlı bir spa alanı ile tenis ve padel kortları bulunacak. Ayrıca geniş etkinlik alanlarıyla sosyal organizasyonlara da ev sahipliği yapılacak.

LÜKS TURİZME YENİ SOLUK

Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, 2004 yılında Ela Excellence Resort Belek ile edindikleri deneyimi Kemer'e taşıyacaklarını aktardı. Akbalık, yenilikçi turizm yaklaşımlarıyla Kemer'i daha önce ziyaret etmeyen uluslararası misafirleri bölgeye çekmeyi ve Türkiye'nin rekabet gücüne katkı sağlamayı amaçladıklarını bildirdi.

HER ŞEY DAHİL KONSEPTİNDE DÖNÜŞÜM

Marriott International Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkanı Neal Jones ise anlaşmanın lüks resort segmentindeki değişimi yansıttığını dile getirdi. Geleneksel her şey dahil sisteminin, uluslararası markaların rafine tasarım ve kişiselleştirilmiş hizmet anlayışıyla birleşerek üst düzey bir tatil modeline evrildiği dikkat çekiyor.