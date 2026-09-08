Aksu'da başlayan orman yangınında ekiplerin zorlu mücadelesi ikinci gecesinde de devam ediyor. Dün saat 16.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 30 saattir devam eden yangının enerjisi gün içerisinde düşürülmesine rağmen, akşam saatlerinde etkisini artıran rüzgar alevleri yeniden büyüttü.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın Karaöz ve Yeşilkaraman mahallelerinde yerleşim alanlarını tehdit ederken, bazı evlere alevler sıçradı. Ekipler, evleri, seraları ve hayvanların bulunduğu ahırları koruyabilmek için yoğun çaba harcadı.

HAVADAN MÜDAHALEYE ARA VERİLDİ

Havanın kararmasıyla birlikte yangına helikopter ve uçaklarla gerçekleştirilen müdahaleye ara verildi. Hava araçlarının sabahın ilk ışıklarıyla yeniden çalışmalara katılacağı bildirildi.

Karadan ise söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ekiplerin ulaşmakta güçlük çektiği yamaçlardaki alevlere farklı yöntemlerle müdahale edildi. Yangına yol kenarından beton pompası kullanılarak su ulaştırılırken, TOMA'lar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Gece boyunca bölgeyi aydınlatan alevler dron ile havadan görüntülendi.

ANTALYA-ISPARTA KARA YOLU KAPATILDI

Yangının etkisini artırması nedeniyle Antalya-Isparta kara yolu trafiğe kapatıldı. Bölgede ulaşımın tali yol üzerinden sağlandığı bildirildi.

Alevlerin hayvanlara ulaşmasını önlemek amacıyla bölgedeki ahırlarda bulunan büyükbaş hayvanlar da tahliye edildi. Hayvanlar, etrafı telle çevrili bir futbol sahasına götürülerek güvenli alana alındı.

EVLER, SERALAR VE AHIRLAR ZARAR GÖRDÜ

Yeşilkaraman Mahallesi’nde daha önce tahliye edilen bazı evler yangında zarar gördü. Bölgede sera ve ahırların da alevlerden etkilendiği belirtildi. Yangının ilk başladığı Karaöz Mahallesi’nde ise bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Evleri ve ahırları zarar gören bazı mahalle sakinleri, yangının ardından yaşananları gözyaşları içerisinde takip etti.

VALİ ŞAHİN: SETLERİ KIRARAK MAHALLELERİN İÇİNE YAYILDI

Antalya Valisi Hulusi Şahin ile Yeni Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya da yangının devam ettiği bölgede incelemelerde bulundu.

Vali Şahin, rüzgar nedeniyle yangının yeniden hızlandığını belirterek, “Rüzgar nedeniyle birkaç yerden orman teşkilatımızın yapmış olduğu setleri kırarak Karaöz Mahallemizin ve içinde bulunduğumuz Yeşilkaraman Mahallemizin içlerine yayıldı. Buradaki evleri, seraları, hayvan ahırlarını tehdit etti. Arkadaşlarımız yoğun çaba gösterdiler ve ilk etapta zarar gören birkaç ev dışında diğer evleri kurtardılar” dedi.

JANDARMA KARAKOLU DA TEHDİT ALTINDA KALDI

Yangının bölgedeki jandarma karakolunu da tehdit ettiğini açıklayan Vali Şahin, ekiplerin aldığı önlemler sayesinde karakol ile çevredeki binaların büyük bölümünün kurtarıldığını söyledi.

Şahin, bazı hayvanların telef olduğunu da belirterek, yangının tamamen sona ermesinin ardından bölgede zarar ve hasar tespit çalışmalarının yapılacağını ifade etti.

“RÜZGARDA HAFİFLEME VAR”

Yerleşim alanlarına yönelik tehdidin büyük oranda azaltıldığını belirten Vali Şahin, rüzgarın hafiflemesinin ekiplerin çalışmalarına avantaj sağladığını söyledi.

Yangın nedeniyle mahallelerde tehdidin durumuna göre tahliyelerin sürdüğünü kaydeden Şahin, tehlikenin ortadan kalktığı bölgelerde ise vatandaşların yeniden evlerine dönebildiğini belirtti.

KUMLUCA’DAKİ YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Vali Şahin, Aksu’daki yangının yanı sıra Kumluca ilçesinde de büyük bir yangın çıktığını belirtti. Kumluca’daki yangının enerjisinin düşürüldüğünü ifade eden Şahin, yaklaşık 10 evin zarar gördüğünü ancak mevcut durumda yerleşim alanlarına yönelik tehdidin bulunmadığını söyledi.

Aksu’da ise ekiplerin yangını kontrol altına almak için karadan mücadelesi gece boyunca devam edecek. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte uçak ve helikopterlerin yeniden devreye girmesi bekleniyor.