GALATASARAY’dan ayrılmasının ardından kariyerine nerede devam edeceği merak konusu olan Mauro Icardi için transfer iddialarına bir yenisi eklendi. Arjantinli yıldızın bu kez Brezilya ekiplerinden Atletico Mineiro’nun gündemine girdiği ileri sürüldü.

Brezilya temsilcisinin hücum hattını güçlendirmek için çalışmalar yürüttüğü ve transfer listesindeki alternatiflerden birinin Icardi olduğu iddia edildi.

ATLETICO MINEIRO’NUN LİSTESİNDE

TYC Sports’un haberine göre Atletico Mineiro’nun forvet transferindeki öncelikli hedefi Richarlison. Brezilya ekibinin bu transferi gerçekleştirememesi durumunda rotasını Mauro Icardi’ye çevirebileceği öne sürüldü.

Atletico Mineiro’nun kısa süre içerisinde Icardi’nin transfer şartları hakkında bilgi alabileceği belirtildi. Henüz resmi bir anlaşma veya teklif bulunmazken, gelişmeyle birlikte Brezilya seçeneği Arjantinli golcünün geleceğine ilişkin ihtimaller arasına girdi.

GALATASARAY’DA İZ BIRAKTI

Paris Saint-Germain’den 2022 yılında Galatasaray’a transfer olan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla taraftarların öne çıkan isimlerinden biri haline geldi.

Kritik karşılaşmalarda kaydettiği goller ve özellikle derbilerdeki performansıyla dikkat çeken Arjantinli santrfor, Galatasaray’ın şampiyonluklarında da önemli rol oynadı.

LAZIO İLE GÖRÜŞMELER SONUÇSUZ KALDI

Icardi’nin adı daha önce Serie A ekiplerinden Lazio ile de gündeme gelmişti. Taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmelerden sonuç çıkmadığı ve transferin gerçekleşmediği belirtildi.

Şimdi ise gözler Atletico Mineiro’ya çevrildi. Brezilya temsilcisinin Richarlison transferinde istediği sonucu alamaması halinde Mauro Icardi için harekete geçebileceği iddia ediliyor.