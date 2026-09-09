Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından planlı bakım ve yatırım programı yayımlandı. Kurumun paylaştığı bilgilere göre, 10 Eylül 2026 tarihinde Antalya'nın Alanya, Manavgat, Gazipaşa, Aksu, Kepez, Döşemealtı, Elmalı, Gündoğmuş ve Akseki ilçelerinde belirli saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında yapılacak olan çalışmalar, altyapı yatırımları ve şebeke bakımlarını içeriyor.

ALANYA'DA ETKİLENECEK MAHALLELER

Alanya'da sabah saatlerinde başlayacak kesintiler farklı mahallelerde gün boyu sürecek. Saray Mahallesi'nde yer alan 957 Sokak, Alış bölgesi, M. Şükrü Ulusoy Caddesi ve Yasemin Sokak'ta yatırım çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 16.00 saatleri arasında enerji verilemeyecek. Bademağacı ve Obaalacami mahallelerinde ise bakım faaliyetleri sebebiyle planlanan kesinti 09.00 ile 15.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

ÇEVRE İLÇELERDEKİ PLANLI KESİNTİ PROGRAMI

Manavgat ilçesinde Halitağalar, Kadılar, Uzunlar ve Çavuşköy mahallelerinde; ayrıca Hatipler, Sarılar, Demirciler, Aşağı Pazarcı, Aşağıışıklar, Karaöz, Sorgun, Örnek, Side, Bozyaka, Sağırin, Gültepe ve Ilıca mahallelerinin belirlenen sokaklarında 09.00-16.00 saatleri arasında şebeke işlemleri yürütülecek. Aksu ilçesinde ise Altıntaş Mahallesi'nin 31225, 31236, 31237 sokakları ile Adak, 31053 ve 31154 bölgelerinde; Güzeloba ve Kemerağzı mahallelerinin 32046 ve 32048 sokaklarında enerji kesintisi yaşanacak.

İL GENELİNDE ALTYAPI ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Gazipaşa'da Göçük, Güneyköy, Yakacık, Zeytinada mahalleleri ile Muzkent Göçük Sokak; Gündoğmuş'ta ise Çayırözü Mahallesi aynı saat diliminde kesintiden etkilenecek. Kepez Duacı Mahallesi'ndeki 9035, 9052 ve 9056 sokaklar, Döşemealtı Kovanlık Mahallesi'ndeki Kerdimelik ve Yazevleri bölgeleri, Elmalı'nın Bayralar, Eymir, Karamık ve Yakaçiftlik köyleri ile Akseki Güçlüköy'de de yatırımlar sebebiyle gün boyu enerji akışı sağlanamayacak.

CİHAZ GÜVENLİĞİ İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Planlı bakım ve yatırım çalışmaları, kış aylarında yaşanabilecek ani ve uzun süreli arızaların önüne geçmek için kritik önem taşıyor. Uzun süreli enerji kesintilerinin ardından şebekeye yeniden elektrik verildiğinde oluşabilecek ani voltaj dalgalanmalarına karşı, vatandaşların ev ve iş yerlerindeki hassas elektronik cihazları prizden çıkarmaları pratik bir önlem olarak öne çıkıyor.

Bu altyapı yenilemelerinin, Alanya ve çevresindeki turizm tesisleri ile yerel işletmelerin enerji arz güvenliğini artırması bekleniyor. Özellikle turizm sezonunun devam ettiği dönemde yapılan bu iyileştirmelerin, bölgedeki ticari faaliyetlerin olası kış arızalarından etkilenme riskini düşürmesi muhtemel bir etki olarak dikkat çekiyor.