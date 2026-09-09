UN helvası, az malzemeyle hazırlanmasına rağmen doğru kıvamı yakalamanın oldukça önemli olduğu geleneksel tatlılardan biri. Helvanın fazla kuru olması şekil verirken parçalanmasına, fazla şerbet kullanılması ise istenilen yoğunluğa ulaşamamasına neden olabiliyor.

İstenen kıvam için özellikle unun kavrulma süresi, yağ oranı ve şerbetin eklenme aşamasına dikkat edilmesi gerekiyor.

UNU KISIK ATEŞTE KAVURUN

Un helvasının lezzetini ve kıvamını belirleyen en önemli aşamalardan biri kavurma işlemi. Tereyağı ve sıvı yağ tencereye alındıktan sonra un eklenerek kısık veya orta-kısık ateşte sürekli karıştırılmalı.

Yüksek ateşte hızlı şekilde kavurma işlemi yapmak, unun her tarafının eşit şekilde kavrulmamasına yol açabiliyor. Un açık kahverengi renge ulaşıp kavrulmuş kokusu belirginleştiğinde şerbet aşamasına geçilebiliyor.

ŞERBETİ BİR ANDA DÖKMEYİN

Helvanın ufalanmadan şekil alabilmesi için şerbetin eklenme şekli de önem taşıyor. Süt, su ve şekerle hazırlanan sıcak karışımın kavrulmuş una azar azar eklenmesi öneriliyor.

Şerbet eklenirken helvanın sürekli karıştırılması gerekiyor. Un sıvıyı çektikçe karışım toparlanıyor ve kuru, parçalanan bir yapı yerine daha yumuşak ve kolay şekil verilebilen bir kıvam ortaya çıkıyor.

10 DAKİKA DİNLENDİRİN

Şerbet tamamen çekildikten sonra ocağın altı kapatılarak tencerenin kapağı örtülmeli ve helva yaklaşık 10 dakika dinlendirilmeli.

Helvaya henüz çok sıcakken şekil vermeye çalışmak parçalanmasına veya fazla yumuşak kalmasına neden olabiliyor. Dinlendirme işlemi ise kıvamının oturmasına yardımcı oluyor.

UFALANMAYAN UN HELVASI İÇİN MALZEMELER

2 su bardağı un

125 gram tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1,5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

UN HELVASI NASIL YAPILIR?

Öncelikle süt, su ve şeker ayrı bir tencerede şeker eriyene kadar ısıtılıyor. Karışımın uzun süre kaynatılmasına gerek bulunmuyor.

Geniş bir tencerede tereyağı eritildikten sonra sıvı yağ ve un ekleniyor. Un, kısık ateşte sürekli karıştırılarak kavruluyor. İstenen renge ve kokuya ulaştığında hazırlanan sıcak şerbet azar azar ekleniyor.

Helva sıvıyı tamamen çekip tencerenin kenarlarından ayrılmaya başladığında ocaktan alınıyor. Yaklaşık 10 dakika dinlendirildikten sonra kaşık veya dondurma kaşığı yardımıyla şekil verilerek servis ediliyor.

HELVA NEDEN DAĞILIR?

Şekil verirken ufalanan helvanın fazla kuru kalmış olması muhtemel nedenlerden biri. Un miktarını gereğinden fazla artırmamak, yağ oranını azaltmamak ve şerbeti kontrollü şekilde karışıma yedirmek helvanın daha kolay şekil almasına ve bütünlüğünü korumasına yardımcı oluyor.